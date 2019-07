KPN « Terug naar discussie overzicht

Zie nieuwsbericht dd 17-11-2016





BARCELONA (AFN) - KPN is niet geïnteresseerd in een fusie, ondanks dat er verdere consolidatie zal plaatsvinden in Europa. Dat zei KPN-topman Eelco Blok donderdag tijdens een conferentie in Barcelona.

"Gelet op waar we nu staan, is het niet nodig om deel uit te maken van een grote entiteit", aldus de KPN-topman. Blok erkent dat schaalgrootte steeds belangrijker wordt, onder meer vanwege de investeringen in IT. ,,Maar voor ons nog geen reden om hier haast mee te maken."

Verder gaf hij aan dat KPN niet van plan is zijn belang van circa 15 procent in Telefònica Deutschland te verkopen, wanneer dividend tot meer waarde leidt.





Erzijn mensen die van een nieuwsbericht dat KPN geen zin heeft in een fusie wel er zenuwachtig worden. Gelijk allemaal negatieve reacties over Blok en directie. Sommige mensen denken wel erg goed te weten hoe er in de top bij KPN gedacht wordt t.a.v. een fusie of overname. Ook weten ze precies hoe KPN er voor staat. Wellicht allemaal mensendie zelf allemaal CEO kunnen worden bij KPN en het bedrijf in korte tijd heel erg laten groeien en het bedrijf naar €10,60 laten stijgen. Of even snel een briljante overname onderhandelen en de koers nog net nu naar €3,80 laten gaan middels een overnamebod. Ja doe het maar even in korte tijd. Wellicht heeft KPN het eens nodig om autonoom en structureel zich goed te positioneren. Wellicht dan veel stabielere kandidaat voor een goed overnamebod in de toekomst. En mensen die het al over 5G hebben hebben ook zo veel verstand van de telecomsector. Wanneer denken jullie dat 5G op de planken gaat komen noem eens een jaartal? En nog 1 ding als je al bang wordt nadat KPN in een maand een paar dubbeltjes zakt vraag ik me af hoe groot deel je van je spaargeld in KPN hebt gestoken. Heb geduld, op de lange termijn (een paar jaar) lach je als je KPN nu niet hebt verkocht. Geef maar een reactie op 21 november 2018. Daarna nog 1 op 22 november 2020. En wie niet tot die tijd kan wachten... succes met je verkoop