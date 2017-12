Unibail-Rodamco « Terug naar discussie overzicht

Wat een gescheld en gejank hier!! What comes up, must go down..., niks maffia...maar "de markt"...vraag en aanbod...én REIT is nu even uit de gratie omdat de rente van vlak onder 0 naar een heel piepklein beetje stijgt..de lange rente welteverstaan.. Maar geen nood..stenen blijven wat langer goed en (voorlopig)altijd nodig. Gewoon uitzitten en genieten van een goed dividend, komt vanzelf wel weer goed. Niet zo jammeren..,.. ik zit in mijn maag met een Booster op 201,68 (gekocht op 28.10.2016.......én slaap dus niet...en schrijf dus deze reactie....) Misschien verkoop ik morgen en koop met het restgeld op een Booster rond 191 of lager.... De dagcandle kleeft nog steeds aan de onderkant van de oude uptrendlijn en er is nog een laatste sprankje hoop rond 203,60..daaronder gaat de reis verder zuidwaarts...hasta la vista