Een van de spreekwoorden luidt: "Zo trots als een pauw."



Daarnaast bestaat ook: "Zo trots als een aap met 7 lullen". "Lullen" wordt ook wel vervangen door het woord "staarten", mogelijk omdat dat minder plat is (?).



Derksen wilde dus gewoon het begrip trots accentueren, niet stellen dat de betreffende vrouw gelijkenis vertoont met een aap (omdat ze een bruine huidskleur heeft en dus is nedergedaald vanuit tropische boomtoppen?). Die mevrouw leest dit als beroepsslachtoffer allemaal in en het probleem is dat dat anderen dermate irriteert dat men haar juist wil gaan bespotten en zelfs discrimineren, gewoon om te stangen/pesten. Beroepsslachtoffer dan ongetwijfeld: "O, dus het is allemaal (weer) m'n eigen schuld?" Antwoord: "Ja, zó wel."



Maar de kern is dat mevrouw veel en veel meer tegen een stootje moet kunnen. Als men mij (blank) op straat "witte Eskimo" gaat noemen, zwaai ik vriendelijk en vervolg m'n weg (laat me koud; :-) grappig!!!!).



Zwarte Pieten (de echte) gaven en geven dacht ik de kinderen cadeautjes, dus reken maar dat de kids er blij mee zijn. De lui roepen dus een zeer positief beeld op. Discriminatoire elementen daar inlezen, tja, het is van een zieligheid en van een over-the-top-weg-met-ons (zogenaamde) politieke correctheid, dat het gewoon heel erg zielig is voor wie zo denkt.



Schrijvende over zielig: de Kinderombudsvrouw voldoet perfect aan die kwalificatie. Zielig en triest. Heeft echt hulp nodig, maar vermoedelijk is het daar al veel te laat voor. Quasi-wetenschappelijk onderzoek naar een non-existent probleem. Wordt ze er nog voor betaald ook? In zoverre moet je er wel bewondering voor hebben: knap voor zichzelf geregeld.