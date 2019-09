quote:

nobahamas schreef op 10 okt 2016 om 23:07:

Het vermogen van ons koningshuis wordt geschat op 900 miljoen tot 1 miljard.Jaarlijks kost het koningshuis de staat (het volk) 40 miljoen.Het koningshuis is gevrijwaard van het betalen van belasting (staat al sinds 1948 in de grondwet)Het complete wagenpark, de paarden en de koetsen van de koning, en al het personeel dat daarbij hoort, staan op de begroting van de overheid.De gebruikskosten van Huis ten Bosch, Paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis op de Dam worden door de staat betaald. Daar vallen gas, water en licht onder, net als de telefoonrekening.De koninklijke familie heeft de beschikking over het officiële regeringsvliegtuig, alle kosten worden betaald door de overheid, ook voor vakantie uitstapjes.Maar oud-minister Gerrit Zalm berekende in 2009 dat de werkelijke kosten nog veel hoger zijn. Het ministerie van Defensie is ieder jaar alleen al 25 miljoen euro kwijt zijn voor de beveiliging van het Koninklijk Huis. Zalm kwam uiteindelijk op een totaalbedrag van 110 miljoen euro. Daarmee is het Nederlandse koningshuis een van de duurste ter wereld.Sinds 1973 moet het staatshoofd belasting betalen over het rendement van zijn (of haar) privévermogen. Maar onze vorsten worden daarvoor financieel gecompenseerd. Het is een deal die al veertig jaar wordt weggemoffeld en tot stand kwam door geheime afspraken tussen leden van het Koninklijk Huis, ministers en topambtenaren. Een reconstructie.Op dit moment betalen de Oranjes geen belasting over hun uitkering, het 'koninklijk salaris'. Ook hoeft het staatshoofd geen schenk- of erfbelasting af te dragen. Over het rendement op het omvangrijke privévermogen moet wel belasting worden betaald. Dit systeem is vastgelegd in wetten die ruim veertig jaar geleden van kracht werden.In 1973 werd de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis van kracht. Voortaan zou de Nederlandse staat alle kosten betalen die samenhangen met de koninklijke functie. Wel moesten de Oranjes vanaf dat moment belasting betalen over hun privévermogen: ze moesten voortaan, net als 'gewone' Nederlanders, hun vermogensbelasting zelf betalen. Over aandelenbezit en spaargeld bijvoorbeeld. Tot die tijd waren ze vrijgesteld van het betalen van alle belastingen.Quote:Nu blijkt dat in de jaren 70 in het diepste geheim afspraken zijn gemaakt om de Oranjes te compenseren voor de belastingen die ze voortaan moesten gaan betalen. Die compensatie zit nog steeds verweven in de uitkering die de huidige koning Willem-Alexander ontvangt.Destijds ging het om een bedrag van 150.000 tot 200.000 gulden per jaar. Gecorrigeerd voor inflatie zou dat nu minimaal 230.000 euro zijn. RTL Nieuws heeft een berekening gemaakt waaruit blijkt dat de Oranjes in de afgelopen 42 jaar in totaal voor zo'n 7 miljoen euro aan belastingcompensatie hebben ontvangen.Uit documenten uit de periode 1969-1973, die als geheim en vertrouwelijk zijn aangemerkt, blijkt dat ministers en ambtenaren een extra bedrag moesten regelen voor koningin Juliana. Het exacte bedrag werd nooit helemaal duidelijk. De details van de deal werden niet of niet volledig aan het parlement gemeld. Het huidige parlement weet er in ieder geval niets van.