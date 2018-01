Van Lanschot « Terug naar discussie overzicht

PERSBERICHT: Evi van Lanschot wint Gouden Stier 2016 voor beste online vermogensbeheerder'Oscars van de beleggingswereld' uitgereikt's-Hertogenbosch, 11 november 2016Evi van Lanschot heeft gisteravond de Gouden Stier voor beste onlinevermogensbeheerder gewonnen. Evi verdiende het felbegeerde beeldjevolgens de jury vooral vanwege de scenario-analyses van de ontwikkeling van het vermogen, de uitgebreidekwartaaloverzichten en de heldere en begrijpelijke communicatie voorbeginnende beleggers.In de categorie online vermogensbeheerder moest Evi het opnemen tegenvier genomineerden: Axento, KNAB, Pritle en Rabobank. Evi scoorde veelpunten op organisatie gezien het langere trackrecord, dat de doorslaggaf voor de jury.Richard Bruens, algemeen directeur Private Banking en lid van deExecutive Board van Van Lanschot: "We zijn trots dat wij de Gouden Stier2016 voor beste online vermogensbeheerder hebben gekregen. Deze prijs iseen prachtige bevestiging van het feit dat we onderscheidend zijn op hetgebied van online beleggingsdienstverlening. Evi maakt de kennis van eenprivate bank ook beschikbaar voor online beleggers. Mensen die geenbeleggingsexpert zijn, maar wel op een makkelijke en overzichtelijkemanier meer rendement uit hun vermogen willen halen. En dat we daarmeeop de goede weg zijn, bleek al uit het hoge waarderingscijfer van onzeklanten, maar nu ook uit deze prijs."Over de Gouden StierDe Gouden Stier is de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot eenfelbegeerde, onafhankelijk gejureerde trofee voor beleggingsproducten en-diensten. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan bedrijven enproducten die zich onderscheiden in hun beleid, communicatie,dienstverlening of productaanbod voor particuliere beleggers. Hetinitiatief wordt ondersteund door de grote beleggingssites vanNederland: Belegger.nl, IEX.nl, DeBeurs.nl en EuroBench.com.Lees meer over Evi van Lanschot op www.evivanlanschot.nl. Persbericht Evi wint Gouden Stier 2016:This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalfof Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: Van Lanschot via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires