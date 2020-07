Apple « Terug naar discussie overzicht

Bericht aan de Apple Community in Europa36 jaar geleden, lang voordat de iPhone, iPod en zelfs de Mac het levenslicht zagen, nam Steve Jobs het besluit om Apple ook in Europa te vestigen. Het bedrijf besefte toen al dat het zijn klanten in Europa alleen op die manier goed kon bedienen. In oktober 1980 opende Apple een fabriek in het Ierse Cork, waar 60 mensen aan de slag gingen.In Cork heerste op dat moment grote werkloosheid, en van economische investeringen was nauwelijks sprake. De Apple top zag iets heel anders: een stad boordevol talent, die bovendien voldoende mogelijkheden bood om te groeien, als het bedrijf succesvol zou blijken tenminste.De vestiging in Cork is sindsdien altijd opengebleven, ook in periodes van onzekerheid over onze eigen onderneming. Vandaag de dag heeft Apple in Ierland bijna zesduizend mensen in dienst, verspreid over het hele land. Het overgrote deel van hen werkt nog steeds in Cork – sommigen al vanaf het allereerste begin – en draagt daar op allerlei manieren bij aan de wereldwijde aanwezigheid van Apple. Veel multinationals hebben het voorbeeld van Apple gevolgd en zijn neergestreken in Cork, met als gevolg dat de plaatselijke economie sterker is dan ooit.Steve Jobs bezoekt de nieuwe Apple fabriek in Cork (1980).De groei in Cork is het gevolg van het succes dat Apple boekt met zijn innovatieve producten, waar onze klanten blij van worden. Dat succes heeft tevens gezorgd voor meer dan 1,5 miljoen banen in Europa: bij Apple, bij honderdduizenden creatieve app-ontwikkelaars die profiteren van de App Store en bij fabrikanten en andere toeleveranciers. Talloze grote en kleine bedrijven zijn verbonden met Apple, en wij zijn er trots op dat we een aandeel in hun succes hebben.Als onderneming die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt zijn we eveneens trots op onze bijdrage aan de lokale economieën in Europa, en aan gemeenschappen over de hele wereld. Dankzij de groei van ons bedrijf door de jaren heen zijn we inmiddels de grootste belastingbetaler in Ierland, de grootste belastingbetaler in de Verenigde Staten én de grootste belastingbetaler ter wereld.Door de jaren heen hebben we van de Ierse belastingdienst richtlijnen ontvangen voor de juiste naleving van de Ierse belastingwetgeving. Het gaat hier om dezelfde richtlijnen die elk bedrijf ontvangt dat in Ierland zakendoet. Zowel in Ierland als in alle andere landen waar we actief zijn leven we de wet na en betalen we alle belasting die we verschuldigd zijn.De Europese Commissie heeft nu een initiatief gelanceerd om de geschiedenis van Apple in Europa te herschrijven, de belastingwetgeving in Ierland te negeren en al doende het internationale belastingsysteem op zijn kop te zetten. In het besluit zoals bekendgemaakt op 30 augustus wordt verondersteld dat Ierland Apple een speciale belastingdeal heeft gegund. Deze bewering is niet gebaseerd op feiten en is ook niet juridisch gestaafd. Apple heeft nooit om een speciale belastingdeal gevraagd en heeft die ook nooit gekregen. We bevinden ons nu in de ongebruikelijke situatie dat ons wordt opgedragen met terugwerkende kracht extra belasting te betalen aan een overheid die zegt dat we haar niet meer verschuldigd zijn dan we al hebben betaald.De beslissing van de Commissie is ongekend en heeft ernstige en verstrekkende gevolgen. In feite stelt de Commissie voor om de Ierse belastingwetgeving te vervangen door een wet zoals die volgens de Commissie had moeten zijn. Als dit doorgang vindt, zou dit een vernietigende slag toebrengen aan de soevereiniteit van de EU-lidstaten inzake hun eigen belastingzaken en ook aan het beginsel van rechtszekerheid in Europa. Ierland heeft laten weten dat het van plan is om in beroep te gaan tegen het besluit van de Commissie en Apple zal hetzelfde doen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de beslissing van de Commissie zal worden herroepen.In wezen draait de zaak van de Commissie niet om hoeveel belasting Apple betaalt, maar om welke regering het geld int.Belastingen voor multinationals zijn een complexe zaak, maar wereldwijd ligt er één fundamenteel beginsel aan ten grondslag: de winst van een bedrijf moet worden belast in het land waar de waarde wordt gecreëerd. Apple, Ierland en de Verenigde Staten staan allemaal achter dit beginsel.In het geval van Apple vinden bijna alle activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling plaats in Californië. Daarom wordt het leeuwendeel van onze winst belast in de Verenigde Staten. Europese bedrijven die zakendoen in de Verenigde Staten worden volgens hetzelfde principe belast. De Commissie roept nu op om deze belastingregels met terugwerkende kracht te herzien.Apple mag dan gekozen zijn als doelwit, de beslissing van de Commissie zal vooral ernstige gevolgen hebben voor de investeringen en de werkgelegenheid in Europa. Volgens de redenering van de Commissie loopt elk bedrijf in Ierland en de rest van Europa plotseling het risico om aan belastingwetgeving te worden onderworpen die niet eerder bestond.Apple toont zich al lange tijd voorvechter van een internationale belastingherziening die een eenvoudiger en duidelijker belastingbeleid voorstaat. Wij zijn van mening dat deze wijzigingen moeten worden doorgevoerd via de juiste wetgevingsprocedure, waarbij de wetsvoorstellen worden besproken door de politieke leiders en de inwoners van de desbetreffende landen. En dat een nieuwe wet ingaat vanaf het moment dat deze bekrachtigd wordt, zoals normaal gesproken het geval is, en niet met terugwerkende kracht geldt.Wij blijven actief in Ierland en zijn van plan om te blijven investeren, te blijven groeien en onze klanten te blijven bedienen met dezelfde passie en inzet als voorheen. Wij zijn ervan overtuigd dat de feiten en de rechtsbeginselen waarop de EU is gegrondvest uiteindelijk de overhand zullen krijgen.Tim Cook