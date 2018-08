De hele gevestigde, zogenaamd 'correcte' politiek is volslagen ongeloofwaardig en één pot nat.

Of je nu VVD stemt, D'66, CDA (nou ja: Omtzigt is tot dusverre een uitzondering), PvdA, Groen Links dan wel klein hypocriet christelijk of 50+: maakt niet uit.

Dus een combi van deze partijen wordt het wel weer, wat er ook wordt gestemd.

Wilders heeft gelijk, zo blijkt steeds weer uit de realiteit, maar krijgt 't niet - heeft-ie grotendeels aan zichzelf te danken: te negatief.

PVV-afscheiders VNL en die Hagenees, alsmede Sylvana en haar valse Turken: nou nee...

Blijft over de Partij voor de Dieren: een soort VPRO, die donders goed begrijpt hoe de wereld in elkaar steekt, die weet hoe de hazen lopen, waar de werkelijke macht ligt.

De naam is helaas fout: had Partij voor mens en Dier moeten zijn, zeker ook omdat de mens nog geen mens is, maar dier-mens, op weg naar mens.

De naam is een beperking, evenals de realiteitszin van deze partij, want voor de (persoonlijke) consequenties van deze realiteitszin loopt 98% van de 'kiezers'weg...