Pharming « Terug naar discussie overzicht

Heb geprobeerd zo goed mogelijk de verkopen en kosten in kaart te brengen, wat niet meevalt, omdat er teveel verschillende posten zijn. De kosten zijn hoger dan de verkopen, maar er zit een kanttekening aan. Het grootste deel van de kosten zit in R&D. Laat je deze kosten weg, behaalt Pharming helemaal nog niet zo'n gek resultaat. Het is geen goed resultaat, maar de kosten van R&D wegen wel behoorlijk mee.



Het eerste grafiek/tabel, is de tabel welke ik reeds geplaatst had, met het aantal voorschriften in de US per week, zoals omschreven in de grafiek van Stifel.



Het tweede grafiekje is een grafiekje met het aantal voorschriften per week vanaf 01.01.2016, met hierbij behorende lineaire trendlijn. Doordat de punten zijn gebaseerd op wekelijkse voorschriften is dit grafiekje nogal onoverzichtelijk. Alleen de trendlijn geeft hierbij duidelijkheid.



Het derde grafiekje is een grafiekje met het aantal voorschriften per maand vanaf 01.01.2016 (niet per 4 weken, maar per maand), met hierbij behorende lineaire trendlijn. De punten zijn van het aantal voorschriften zijn hier veel duidelijker en geven ook een duidelijker beeld, dan de weekgrafiek.



Het vierde grafiekje geeft het aantal totale verkopen aan met de onderverdeling in US, RoW en License Fees. De verkopen zijn per kwartaal, zoals gerapporteerd in de kwartaalverslagen. In deze grafiek is duidelijk te zien, dat de License Fees altijd gelijk zijn, de verkopen in RoW nagenoeg elk kwartaal gelijk zijn met uitzondering van Q1 2016, welke veroorzaakt werd door SOBI en dat de verkopen in de USA eerst stegen, daarna zakten door de perikelen rondom Valeant en inmiddels weer aan het stijgen is. Hoe lang en hoeverre deze stijging doorzet moeten we afwachten in de aankomende kwartalen.



Het vijfde grafiekje geeft de totale kosten aan met de onderverdeling in Marketingkosten, Algemene Kosten, R&D Kosten en Inkoopkosten. De kosten zijn per kwartaal, zoals gerapporteerd in de kwartaalverslagen. In het grafiekje is duidelijk te herkennen, dat de grootste kostenpost tot op dit moment de R&D was.



Het laatste grafiekje geeft de totale verkopen en totale kosten weer in een lineaire grafiek. Blauw is hierbij de verkopen met de bijbehorende trendlijn. Rood is hierbij de kosten met de bijbehorende trendlijn. En omdat R&D de grootste kostenpost was en is heb ik deze hier ook bijgevoegd met de bijbehorende trendlijn. Wat opvalt in het grafiekje is dat de kosten veel hoger zijn, dan de verkopen, maar dat beide trendlijnen parallel aan elkaar lopen. Dat wil zeggen naar mate de verkopen stijgen, stijgen ook de kosten. Dit zelfde geldt ook voor de R&D kosten. Nu had dhr. de Vries dit al medegedeeld, dat als de verkopen stijgen, Pharming zich gesterkt voelt om meer te investeren in R&D en andersom. In het grafiekje is duidelijk te zien, dat dit ook daadwerkelijk het geval is.