Bols (Lucas Bols N.V.) « Terug naar discussie overzicht

Zomaar enkele koppen van collega drankenbedrijven in de laatste 2 maanden, te vinden op de IEX-site;



Pernod Ricard positiever over jaarwinst

Gepubliceerd op 7 februari



Goede zaken drankgigant Diageo in China

Gepubliceerd op 31 januari 2019



Rémy Cointreau boert goed in VS en Azië

Gepubliceerd op 22 januari 2019



Elliott koopt zich in bij Pernod Ricard

12 december 2018

-

-

Op 15 februari schreef ik:

Rekening houdend met bovenstaande [b]OUTLOOK en de eenmalige posten, hebben we er vertrouwen in dat de overall performance in lijn zal zijn met onze strategische ambities voor de middellange termijn.[/b]



In de OUTLOOK van het halfjaarbericht d.d. november 2018 van LucasBols staat:

* De onderliggende dynamiek in de wereldwijde cocktailmarkt blijft gezond. We verwachten dat de omzetgroei van de wereldwijde merken in de tweede helft van het boekjaar 2018/19 verder toeneemt, vooral door de sterke groei in de Verenigde Staten. De performance van de regionale merken zal in de tweede helft van het boekjaar onder druk blijven staan.



LucasBols is gewoon een solide bedijf, met een stevig dividendrendement, goede strategische doelen en !!!

!!! op dit koersniveau zeker interessant!!