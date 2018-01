Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Oke, mooi.



Terwijl Kraienkoppe in stilte verblijft wil ik ook het volgende even opmerken, aanhakend op zijn hoop op vele bruikbare posts.



Topicstarter heeft enkele malen min of meer aangegeven niet te weten wat die doet wat beleggen betreft: geen zin etc. Een grote gokkast/toto was de beurs. Ook heeft hij aangegeven gestopt te zijn met in- en uitstappen, onder andere omdat het hem niet goed af ging.



Voorheen was (hand in hand met fundamentele kennis/inzicht en TA) aan de hand van contra indicatie enorm voordeel te behalen.



Als wij hier vele bruikbare posts plaatsen, zeer gedetailleerd de strategieën beschrijven en blijven updaten, zetten we dan niet zijn functioneren als contra indicator verder onder druk? Afwezigheid waarvan het algemeen nut van het forum niet dient?



Er zit een spanning tussen die twee belangen waar we vind ik goed over moeten nadenken.



Dit topic moet vind ik niet het bij het handje houden worden en zo van ''nu ga ik dit doen en nu ga ik dat doen''.



Ik wacht af wat er van het draadje terecht komt. Succes.