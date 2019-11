Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Opvallend dat '2534 maar steeds vooruit wordt geschoven:



- R&D update (en later in het jaarverslag) van 2016: start phase I in 2017

- Investor presentation van maart 2017: start Ph1 in H2 ’17

- jaarverslag 2018: "GLPG2534 is naar verwachting in 2019 gereed voor Fase 1-studie"

- Q1 rapport van 2019: "GLPG2534 is expected to enter Phase 1 trials in 2019"

- H1 rapport van 2019: "GLPG2534 is expected to enter Phase 1 trials in 2020"



In het jaarverslag van 2016 wordt '2534 geschaard onder "Our most mature pre-clinical programs"... Zou het er ooit nog van komen? Of gaan ze wellicht helemaal stoppen met AtD, na het stopzetten van het onderzoek met MOR106?