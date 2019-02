Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

quote: Otto Obligatie schreef op 2 jun 2016 om 18:59:

en is dat een impuls om achtergestelde obligaties op te kopen?

Hoe zit dat met verzekeraars?

en is dat een impuls om achtergestelde obligaties op te kopen?Hoe zit dat met verzekeraars?

Uiteindelijk is dat de cruciale vraag Otto O.Hoe anticipeer je op de komende wijzigingen.Het verbaast mij enerzijds dat de klassieke cumulatieve perpetuals die (fors) onder pari noteren niet reageren.Anderzijds is het een hele kleine markt waar maar weinig partijen actief zijn.Vaak zijn het ook mini perpjes, zo is de omvang van de Aegon 1,506% maarNLG 250.000.000,- zeg E. 112.500.000,-(van dat kruimelwerk wil Aegon toch een keer af ?)Het overgrote deel van de retail/particulieren heeft nog nooit van perpetuals gehoord en de rest is voorzichtig geworden door alle info in de media over de nieuwe coco's, die de perpetuals gaan vervangen..Als ik iets in de media lees over Coco's lijken het wel zelfvernietigingswapens, nog gevaarlijker dan aandelen, pfffff......Maar onze klassieke cumulatieve perpetuals bieden veel meer zekerheid, wij zien dat wel.Maar zolang de rest van de markt het nog niet in de peiling heeft blijft het koersherstel nog even uit.Overigens zie je wel dat onze perpetuals bij een wegzakkende beurs vanmiddag, keurig blijven liggen.Om die reden zit ik ook voor iets van 45% van mijn porto in klassieke perpetuals, op deze niveau's is het een defensieve belegging i.m.h.o.;Het ultieme resultaat van met name van de floaters en semi-floaters kan nog even op zich laten wachten, maar het is net een pannetje met melk op een laag vuurtje (rentestijging) of komt (nog mooier) het schot; De CALL.Hoe ziet jouw perpetual portefeuille eruit ?Of die van de andere volgers van dit draadje ?