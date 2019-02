Nyrstar « Terug naar discussie overzicht

Nyrstar kondigt modaliteiten aan van 1-voor-10 AandelenhergroeperingGereglementeerde informatie20 mei 2016Nyrstar NV (de "Vennootschap") kondigt vandaag haar intentie aan om een aandelenhergroepering uit te voeren met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1-voor-10 aandelenhergroepering (de "Aandelenhergroepering").Overeenkomstig de Aandelenhergroepering zullen alle uitstaande aandelen van de Vennootschap worden geconsolideerd in een nieuw en verminderd aantal aandelen volgens de ratio van één (1) nieuw aandeel (ISIN BE0974294267) voor tien (10) bestaande aandelen (ISIN BE0003876936).De laatste handelsdag van de bestaande aandelen van de Vennootschap zal 6 juni 2016 zijn en de Aandelenhergroepering zal in werking treden op 9 juni 2016.De Aandelenhergroepering werd op 19 mei 2016 goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap. De Vennootschap is van mening dat de Aandelenhergroepering gepast is gelet op de huidige aandelenkoers en het aantal op heden uitstaande aandelen.Gelijktijdige en automatische uitvoering van de AandelenhergroeperingDe Aandelenhergroepering zal gelijktijdig worden uitgevoerd voor alle uitstaande aandelen van de Vennootschap, zodat na de voltooiing van de Aandelenhergroepering ieder nieuw aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zal vertegenwoordigen. Alle nieuwe aandelen na de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen dezelfde rechten en voordelen hebben en in alle opzichten een gelijkaardige (pari passu) rang hebben, met inbegrip van dividendrechten.De Aandelenhergroepering zal geen invloed hebben op de vorm van de uitstaande aandelen (gedematerialiseerd of op naam) en de uitstaande aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zullen afzonderlijk worden verwerkt. De Aandelenhergroepering zal automatisch worden uitgevoerd, zonder dat de aandeelhouders eender welke actie hoeven te ondernemen.Consolidatie en verkoop van fracties van nieuwe aandelen resulterend uit de AandelenhergroeperingDe Aandelenhergroepering zou kunnen leiden tot het ontstaan van fracties indien het aantal bestaande aandelen dat een aandeelhouder bezit, niet zou overeenstemmen met een veelvoud van tien (10). In dat geval zal het aantal nieuwe aandelen dat deze aandeelhouder bezit, worden afgerond naar het lagere gehele getal.De fracties van aandelen die zouden ontstaan, zullen worden geconsolideerd door BNP Paribas Fortis, dat hiertoe door de Vennootschap werd gemachtigd, en dat tussen 20 juni 2016 en 1 juli 2016, of enige latere datum mocht dit nodig blijken, zal instaan voor de verkoop op de markt (Euronext Brussels) van de nieuwe aandelen die resulteren uit de consolidatie van fracties.Een aandeelhouder die een aantal bestaande aandelen zou bezitten dat niet overeenstemt met een veelvoud van tien (10), kan opteren om de volgende acties te ondernemen:Bestaande aandelen verkopen of aankopen teneinde, ten laatste bij sluiting van de handel op 6 juni 2016, een aantal bestaande aandelen te houden wat een veelvoud van tien (10) is.Aandeelhouders die verkoop- of aankooptransacties wensen aan te gaan dienen aan hun financiële tussenpersoon informatie te vragen met betrekking tot de deadlines voor uitvoering en enige transactiekosten van toepassing op zulke verkoop- of aankooptransacties.Geen enkele actie ondernemen en een cash vergoeding toegekend krijgen, zoals hieonder uiteengezet.De netto-opbrengsten van de verkoop van de geconsolideerde aandelen zullen op een pro rata basis in cash worden verdeeld onder de houders van bestaande aandelen die niet een aantal bestaande aandelen hielden dat overeenstemde met een veelvoud van tien (10) binnen één maand vanaf de afsluiting van de voormelde verkoop, op voorwaarde dat de netto-opbrengsten niet lager zijn dan één eurocent (EUR 0,01) per oud aandeel. Indien de netto-opbrengsten lager zijn of niet kunnen worden uitgekeerd op een pro rata-basis zoals hierboven uiteengezet, zullen deze toekomen aan de Vennootschap. De Vennootschap kan de verkoopprijs van de geconsolideerde aandelen niet voorspellen en kan bijgevolg niet de opbrengsten van zulke verkoop inschatten.Meer informatieBijkomende informatie met betrekking tot de Aandelenhergroepering is beschikbaar in de vorm van FAQs, welke kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap via de volgende link:De toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen vereist niet de publicatie van een prospectus, conform artikel 18, §2, b) van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Bijgevolg werd aan de FSMA geen enkel prospectus voorgelegd en zal er geen enkel worden gepubliceerd.- EINDE -Over NyrstarNyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 5.000 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com Voor meer informatie:Anthony Simms Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 E: anthony.simms@nyrstar.com Greg Morsbach Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 E: greg.morsbach@nyrstar.com