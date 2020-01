Beste IEX leden,



ik ben er de afgelopen jaren even tussenuit geweest mbt beleggen in de EU daar ik in London gewoont heb en met name in UK bedrijven heb belegd. Ik ga dit jaar weer in Nederland wonen en ben dus weer rustig een portefieule aan het opbouwen in Euro’s. (niet onhandig met een potentieel brexit in het vooruitzicht). Tot nu toe gaat het me redelijk af en heb ik een paar weken geleden een mooie portefieule opgebouwd die nu al lekker rendeerd. (AND, TomTom, Galapagos(grote positie), OCI, ABN, Delta Lloyd, Binck) Al deze aandelen (op Galapagos na) heb ik weten te vinden door een Excel sheet te bouwen van alle fondsen in NL/BE en het maken van de juiste selecties. Nu is het plan de komende maanden mijn search voor ondergewaardeerde bedrijven uit te bereiden naar de andere Euro landen. Daar het bouwen van sheets in excell met de juiste informatie redelijk veel tijd vereist zou het lekker zijn als ik een goede stock screener voor de EU beurzen zou kunnen gebruiken zoals ik die in het verleden ook gebruikt heb voor de aankoop van mijn UK & US share holdings. Nu komt mijn vraag:



Kan iemand mij helpen en een goede stock screener voor de EU beurzen aanbevelen? So far kan ik helemaal niks vinden. Bij voorkeur een die je als plug in in excel kan gebruiken.