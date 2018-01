De correctie bij ASMI is compleet anders verlopen. Hier zie je hetzelfde ABC patroon als in de SOXX:Dit komt natuurlijk deels door de cijfers die tijdens wave B zijn aangekondigd wat het plaatje bij ASMI heeft verstoord.En het feit dat ASMI een week eerder in correctie modus kwam, en daardoor een dubbele correctie achter de rug heeft.Het grootste verschil zit echter in het feit dat de SOXX op 4 mei de bodem heeft gezet, en sindsdien weer bezig is Wave 1 UP.Zit momenteel in subwave 3, krachtigste wave, dus die gaat nog wel even doorstijgen komende dagen.Terug naar ASMI, vandaag onder de bodem gezakt van de 34.45, maar daarna al weer snel teruggedrukt.Op de daggrafiek staat er nu een hammer bovenop de bodem.Feit blijft wel, we zijn er doorheen gezakt, dus het is maar de vraag in hoeverre het nog geldig is als steun.Een lichtpuntje is wel dat er nu positieve divergentie is te zien in de 4h-grafiek.Dit is nu voor het eerst zichtbaar geworden sinds de correctie begon.Dit is een potentieel trendomkeer signaal, aangezien de koers lagere bodems zet en de RSI stijgt (de bewegingen omhoog gaan dan sneller en op hoger volume)Een sterker signaal is als positieve divergentie ook op de daggrafiek zichtbaar is, en dan vind ik 31.5 vs 33 te zwak om bodem te roepen.Overigens een interessant vergelijking met BESI:BESI: invst.ly/1oz47 ASMI: invst.ly/1oz4s Een soortgelijk koersverloop, met een aantal dagen een bodem, vervolgens onder de bodem zakken, en de dag afsluiten met een hammer boden de steun.Idee erachter is natuurlijk de shorters hebben geprobeerd het onder de steun te drukken, maar vervolgens is er gereageerd door kopers en is het erboven getild.Dit zou een indicatie moeten zijn aan de shorters dat er een stevige bodem aanwezig is.Indien we morgen openen boven de 34.5 steun, zouden we net als bij BESI destijds een pullback moeten krijgen naar de MA50.Dit loopt momenteel op de 37,5.Mijn verwachting is dan, indien morgen een forse groene candle wordt neergezet, dat wave 1 naar de 37,5 zal zijn.Hier zal dan een Wave 2 correctie plaatsvinden, in ieder geval richting de 36.75, wellicht wel dieper.Het kan zelfs een 100% correctie worden, maar ik gok zelf op een correctie naar de 35.5Daarna begint dan Wave 3, met koersdoel 39,5 of 40,5.Ff een aantal cijfers om in de gaten te houden.