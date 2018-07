TomTom « Terug naar discussie overzicht

hier nog een Beurzen reminder



Sell in May and Go Away

and

Buy, Buy July



zo is het vaak tegen Mei zie je voor seizoenschommeling dikwijls de high om dan eind Juli/begin Augustus het diepste punt te zien, dan een tijdje zijwaarts met iets meer druk dan kopers, maar al richting evenwicht, om dan ergens 2e h september/oktober aan het sterkere seizoen te beginnen



Icahn, Apple's grootste cheerleader, de man die het toch voor elkaar kreeg Apple serieus geld naar de aandeelhouder te doen vloeien heeft ze allemaal laten gaan, hij was al reducerende, maar heeft nu blijkbaar de positie compleet van de hand gedaan, zijn view dat Apple de 1st trio $ company zou worden en minimaal 200$ per share waard was, is voor een andere keer, voor nu is 100$ meer dan genoeg, gewoon allemaal bewegende doelen, hij heeft ze 3 jaar gehad en ongeveer 50% return op zijn investment gescored, ex dividend - volgens de berichten

mooie return voor zulke bedragen, maar uiteindelijk toch afscheid genomen beduidend onder wat hij lang als koersdoel voor Apple zag.



gaat nog een lange zit worden deze zomer, prijs exposure op de porto compleet afgehedged



TT doe je best en outperform de sector en de indexen voor de komende 4 maand, zou toch moeten kunnen na de 40% afstraffing die ze al gehad hebben