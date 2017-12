Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Galapagos heeft nog nooit zoveel geld gehad



Carel Grol

Gisteren, 22:50

Update: vandaag, 07:32

Het verlies van Galapagos is het afgelopen jaar bijna verviervoudigd en de omzet omzet met eenderde gedaald. Toch zal de koers van het Nederlands-Belgische biotechbedrijf mogelijk stijgen. Want Galapagos had nog nooit zoveel geld als op dit moment.



Dat meldde het bedrijf dat genoteerd is aan de Midkap donderdagavond laat — nabeurs, ook volgens Amerikaanse tijd. Het verlies in 2015 is opgelopen naar €118 mln, tegen een min van €33 mln een jaar eerder. De omzet komt uit op €60 mln, tegen €90 mln in 2014.



Prima



Maar de kaspositie is afgelopen jaar enorm verbeterd. Op 31 december had Galapagos €348 mln in kas. Dat was een eind 2014 nog €194 mln. En de kaspositie in januari, na de overeenkomst met Gilead, was €1,02 mrd.

'Zowel in financieel als in operationeel opzicht hebben we 2015 prima afgesloten', zei bestuursvoorzitter Onno van de Stolpe in een schriftelijke toelichting op de resultaten.



Kosten



De omzet was lager ten gevolge van een daling in erkenning van zogeheten 'upfront'betalingen en verminderde succesbetalingen van partners, aldus het bedrijf in een verklaring.



Algemene en administratiekosten stegen van €14,9 mln in 2014 naar €20,3 mln in 2015. 'Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door non-cash elementen, zoals hogere voorzieningen voor korte en lange termijn managementbonussen en toegenomen kosten voor de warrantplannen', stelde Galapagos. Dat was het 'gevolg van de ontwikkeling van de koers van het Galapagos aandeel'.

Cash burn



In oktober 2014 stond de koers van het biotechbedrijf nog op €10,30. Inmiddels is dat €40,07. Maar de koers kreeg de afgelopen maanden een tik: eind december was een aandeel nog €56,76 waard. Dus dit kalenderjaar is de koers al bijna 30% gedaald — maar in 2015 steeg de koers met een duizelingwekkende 266%.



Voor volgend jaar rekent Galapagos op een lagere zogeheten 'cash burn'(biotechbedrijven investeren veel, vooral in onderzoek en 'verbranden' daarmee geld) van €100 mln tot €120 mln. Afgelopen jaar besteedde het bedrijf €129,7 mln aan onderzoek en ontwikkeling.



Overname



In de zomer van vorig jaar meldde Galapagos positieve uitkomsten van een nieuwe studie naar filgotinib, een geneesmiddel in ontwikkeling voor reumapatiënten. Dat brengt een succesvolle marktintroductie van het middel een stuk dichterbij. Topman Van de Stolpe noemde het toen 'extreem onwaarschijnlijk dat dit middel gaat sneuvelen'.



Twee jaar geleden stelde de bestuursvoorzitter al bevreesd te zijn dat Galapagos zou worden overgenomen. Aanvankelijk was dat vooral angst voor Abbvie, maar de samenwerking met dat bedrijf hield op in augustus.



Daarna werd het Gilead — een deal die volgens Van de Stolpe nog beter was dan die met Abbvie. Gilead nam ook een belang, maar mag dat niet opvoeren tot boven de 15%. 'Op langere termijn moeten we Galapagos zo zien te ontwikkelen, zo groot te worden dat we geen aantrekkelijk doelwit meer zijn', aldus Van de Stolpe in december.