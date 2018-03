Amerikaanse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Laag gewaardeerd groeiaandeel



De afgelopen jaren zorgde een prijsoorlog voor consolidatie in de chipmarkt. De bedrijven die overbleven na een rollercoaster van snel stijgende en snel dalende beurskoersen spelen nu een dominante rol in de sector. Eén van de toonaangevende chipbedrijven is Micron Technology. In 2017 steeg de prijs van het aandeel met meer dan 80%. Zelfs deze enorme prijsstijging maakt van Micron geen duur aandeel. Integendeel! De koers noteert aan historisch lage waarderingen.







Beleggers waarderen Micron alsof er een nieuwe prijzenslag aan zit te komen. Het aandeel noteert aan een PE van 6. Het historische gemiddelde is 14! De verwachte groei van de winst per aandeel over de volgende vijf jaar is 27%. Als het aandeel opnieuw evolueert naar zijn historische gemiddelde en rekening houdend met de verwachte winstgroei de volgende jaren dan is een nieuwe verdubbeling van het aandeel slechts een minzame voorspelling.



De reden dat Micron laag gewaardeerd wordt is omdat beleggers het chipbedrijf nog steeds zien als een cyclisch bedrijf. In het verleden werden jaren van grote winsten afgewisseld met zeer dramatische jaren. Het aandeel volgde deze trend waardoor beleggers in tijden dat winsten hoog staan een aankomende aandelencrash incalculeerden.



Deze keer is het echter anders. De consolidatie in de markt zorgde er voor dat de dominante bedrijven blijven profiteren van de stijgende prijzen van geheugenchips. Micron verwacht ook in 2018 een stijging van minstens 20% voor zijn DRAM chips. DRAM chips worden gebruikt in cloudoplossingen, datacenters en smartphones, maar ook voor artificiële intelligentie en zelfrijdende auto’s. De simpele economische wet van vraag en, aanbod zorgt dat de prijzen hoog blijven of verder stijgen als er nu eenmaal meer vraag dan aanbod is naar een product.



Het aandeel noteert rond 40 dollar terwijl analisten voor 2018 een winst voorspellen van meer dan 9 dollar per aandeel. Ze verwachten dat de winsten de jaren nadien met 27% per jaar zullen groeien. Micron mag dan wel het etiket hebben van een cyclisch aandeel, maar in de verste verte is er nog geen daling van de verkoop te zien.