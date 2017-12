dag mede traders, als ik het zo lees dan is het dus mogelijk als Nederlander in Nederland woonachtig een account te openen bij IB. Ik wil met name in Amerikaanse opties gaan traden. Het lynx platform maakt eigenlijk ook gebruik van IB heb ik ontdekt. De tarieven van Lynx zijn $ 2,40 per contract, maar is dat nu anders dan bij IB? Is mij niet helemaal duidelijk omdat er 2 tarief structuren zijn. Lijkt er op dat het tarief $2 per contract is. Is er iemand met ervaring met IB die ik daar wat meer over zou kunnen vragen?