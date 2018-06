Luxemburg : nadenken over het ontginnen van mineralen in het heelal.De Staat Luxemburg wil een juridische structuur opzetten voor het regelen van eigendomsrechten van mineralen die in het heelal gewonnen worden, en sluit niet uit om ook te investeren in onderzoek, projecten en bedrijven die zich met het winnen van mineralen in het heelal gaan bezig houden.bron : www.cnbc.com/2016/02/03/luxembourgs-a... "Deep Space Industries (DSI), a Californian asteroid mining firm, says the industry is already attracting $2 billion a year in private investment."

Milardair haalt meer geld op voor mijnbouw op de maan. Eerste landing in november of december van dit jaar. De focus ligt onder meer op de ontginning van Helium-3 :"Helium-3 is a clean, non-radioactive energy source that could potentially power nuclear fusion reactors. Theoretically, a relatively small amount could produce enough clean fuel to power entire industries, if not the entire planet."bron : www.cnbc.com/2017/01/31/billionaire-c...

