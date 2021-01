Aandeel TomTom AEX:TTM, NL0013332471

Alvast een nieuw draadje voor september. ..met veel nieuws:



2/3 septemeber:



TomTom



Een naam die wij ook niet hadden verwacht om te noemen is TomTom, bekend van de navigatiesystemen in auto’s. Het bedrijf heeft laten weten een perspresentatie te zullen houden tijdens IFA 2015, maar heeft nog niet laten doorschemeren wat het zal presenteren. TomTom werkt inmiddels ook op andere apparaten dan alleen in de auto en de mogelijkheid bestaat dat het bedrijf iets wil doen in de categorie ‘sport’, waardoor een aankondiging van een wearable heel waarschijnlijk lijkt. Het zou in elk geval een verrassing zijn tijdens de beurs.



15/16september:

TomTom Automotive at New Mobility World





Come and meet TomTom Automotive at the upcoming IAA Frankfurt Motor Show 2015!



Discover our latest and greatest developments and find out how we can help you equip your customers with the best connected navigation experience.



This year, TomTom Automotive will be part of the exciting, brand new concept called New Mobility World, that focuses around such hot topics as the connected car and highly automated driving. On our booth, you will be able to witness compelling demonstrations, such as TomTom’s vision on future HMI and our cloud-based, multi-platform seamless navigation experience.



TomTom CEO, Harrold Goddijn, will be present at a Press Conference on Tuesday 15th September at 10:30 am.





automotive.tomtom.com/en/events/trade...



Dat september maar een goed nieuws maand mag worden voor tomtom. ..succes een ieder!!!



P.s.als er nog meer evenementen zijn, die ik vergeten ben, schrijf het hier...