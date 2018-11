Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

ma 14 jul 2014, 11:40

Slimme handelsrobot (maar niet heus!)

Hedgefondsen zijn vanwege de hoge instapbedragen slecht bereikbaar voor kleine beleggers. Het Nederlandse HiQ Invest Market Neutral Fund is een uitzondering.



HiQ Invest Market Neutral Fund



Fondsbeheerder Jasper Anderluh



Belegd vermogen €90 miljoen



Koers €22,81 (30 juni)



Rendement 2012 26,54%, 2013 3,57%, 2014 tot nu toe 6,39%



Kosten (Total Expense Ratio) 3,03%



Strategie Op basis van een analyse van historische koersontwikkelingen wordt een voorspelling gemaakt van toekomstige koersontwikkelingen. aan de hand daarvan worden long- en shortposities aangegaan.



Vanaf een inleg van €2500 kunnen particulieren deelnemen in een geautomatiseerd handelsprogramma, zoals veel grote handelshuizen die voor eigen rekening voeren.



Dagelijks voert het handelsprogramma 20.000 tot 50.000 transacties uit, een enorm aantal dat direct de vraag oproept naar de omvang van de transactiekosten. Die zijn inderdaad hoog, vertelt Jasper Anderluh, een van de directeuren van HiQ Invest. „Die kwamen vorig jaar uit op 0,02%. Niet over het beheerde vermogen – dat bedraagt €90 miljoen – maar over het verhandelde vermogen.” Die optelsom van alle aan- en verkopen bedroeg over 2013 zo’n 5 miljard euro, aldus de hedgefondsbeheerder. De transactiekosten zouden dan zo’n €1 miljoen bedragen, ongeveer 1,1% van het belegde vermogen in het fonds. „Als we €50 kosten moeten maken voor een transactie die €300 oplevert, dan doen we dat”, aldus Anderluh.

Forse kosten én winst



Die transactiekosten wegen niet mee in de kostenratio TER. Die ratio bedroeg bij dit fonds 3% over 2013. Dat zijn forse kosten die op het rendement drukken. Dat rendement ziet er echter goed uit, sinds de oprichting van het fonds zeven jaar geleden hebben beleggers een winst gemaakt van maar liefst 128%.



De doelstelling van het fonds is een jaarlijks rendement te behalen van 15 tot 20%, zo vertelt Anderluh. Dat staat los van het algemene beurssentiment, dat in de beleggingsaanpak van het Market Neutral Fund wordt geneutraliseerd. Het handelsmodel van HiQ Invest maakt namelijk gebruik van de relatieve over- of onderwaardering van aandelen ten opzichte van een mandje andere waarden.

Relatief



Anderluh geeft als voorbeeld het aandeel Royal Dutch Shell versus een mandje andere olieaandelen, de olieprijs en de euro-dollarwisselkoers. „Het fundamentele model heeft op basis van het verleden een juiste, natuurlijke verhouding tussen deze waarden berekend”, zo legt Anderluh uit. Klopt dat patroon niet langer, doordat Shell een te hoge prijs heeft, dan gaat het model short in Shell en long in het mandje van andere factoren. En omgekeerd als Shell ’te goedkoop’ blijkt.

Koersbewegingen voorspellen



De kern van het model is volgens Anderluh dat op korte termijn relatieve koersbewegingen voorspeld kunnen worden. „Uiteindelijk doet het model dit bij 1800 onderliggende waarden. Dat willen we graag nog verder uitbreiden.”

Spreiding



„De grote kracht van het fonds is dat het een lage correlatie heeft met aandelen. Het is daarmee ideaal als aanvulling op een bestaande aandelenportefeuille, het zorgt immers voor spreiding en een lagere volatiliteit”, aldus Anderluh. Die correlatie is zo laag vanwege de eerder beschreven strategie om onevenwichtigheden in de relatieve waarderingen te benutten.



Anderluh: „Het geld van beleggers wordt 24 uur per dag gebruikt. We zijn actief op 65 beurzen, zodra de beurs van Australië opengaat beginnen we.”