Daytraders « Terug naar discussie overzicht

Beste forum leden,



Ik beleg/handel sinds een half jaar, nu nog met name in aandelen en indexen (al dan niet met hefboom) en een beetje in valuta. Ik merk dat ik het liefst handel met korte termijn strategie (enkele uren tot dagen). Daarbij loop ik nu al snel tegen het probleem aan dat ik onvoldoende software heb om goed realtime koersen te volgen, technische analyse van realtime data te kunnen doen, en om op een handige manier orders in te leggen (ik gebruik degiro.....).

Na veel over daytraden te hebben gelezen en gezien, lijkt het me erg interessant om hier wat beter op te 'studeren'. Komende maanden heb ik daar bovendien heel veel tijd voor vrij.



Ik wil me in eerste instantie focussen op de producten die ik begrijp (maar uiteindelijk ook kijken naar opties en futures als ik het idee heb die producten goed te begrijpen).



Ik heb nu EUR 25.000 om mee te handelen, maar zou in eerste instantie willen beginnen met papertrading.



Nu vind ik het lastig om een goed idee te krijgen van de mogelijkheden die er zijn wat betreft software. Ik lees vanalles: TradeStation, eSignal, Scottrade, etc. Maar het is me niet duidelijk in hoeverre je nu de verschillende softwareproducten zou moeten gebruiken naast het systeem dat je van de broker krijgt, en het is me ook niet duidelijk hoe uitgebreid de systemen van de verschillende brokers zijn om daarmee uit de voeten te kunnen op een acceptabel niveau.



Daarom zou ik heel erg geholpen zijn met wat informatie op basis van jullie ervaring (NB heb al redelijk wat gelezen op dit forum maar lastig om concreet deze info te vinden).



Hieronder een paar vragen; vast zeer bedankt voor jullie reactie:



1 ** Broker en software voor analyse

Ik zie in dat het cruciaal is om goede kwaliteit real-time koersdata te hebben, goede software voor het identificeren van goede trades, goede software voor het plaastsen van orders, en goede software voor technische analyse (vergeet ik iets?).

Wat me niet helemaal duidelijk is: werken mensen met verschillende programma's voor verschillende activiteiten: dus software van de broker voor plaatsen orders, en weer andere software voor het vinden van goede aandelen om in te handelen (bv. op basis van volatiliteit/volume) en technische analyse? Of werken mensen met alles-in-een software van een bepaalde broker?



2 ** Welke software onderdelen heb ik volgens jullie minimaal nodig en wat raden jullie dan aan?



3 ** Wat is uw eigen totaal pakket voor daytrading, dus welke broker heeft U en welke software onderdelen gebruikt U daarnaast, bv. voor de volgende doelen: Identificeren trades, Technische analyse, Anders?



4 ** Bij welke broker is papertrading mogelijk? Ik heb al begrepen IB. Zijn er nog anderen?





Alvast zeer bedankt, ik hoop dat niet alleen voor mij maar ook voor anderen deze thread nuttig zal zijn.