Het grote spel rondom de Grexit is begonnen. De kans op een akkoord is nog steeds enorm groot. Zelfs als Griekenland exit is, betekent dat geen ramp. Tsipras speelt een ongekend scherp spel. Zijn enige doel lijkt gezichtsverlies te voorkomen, dus laat hij de keuze aan het Griekse volk. Elke keuze heeft zeer negatieve gevolgen voor het Griekse volk, maar behoudt van de Euro is uiteraard op langere termijn de beste uitkomst. Een laffe streek dus van Tsipras die straks altijd naar het volk kan wijzen als hij in de problemen komt. Zijn revanche is duidelijk: zorgen dat de Europese beurzen in elkaar storten. Het lijkt een perfect geredigeerd spel waarin Tsipras met informatie naar buiten komt op vooraf gezette tijden, die de Europese landen dan weer met hoop dan weer met wanhoop overstelpt. Dit met hard dalende koersen op deceffectenbeurzen tot gevolg. Zo worden biljoenen euro's per dag vernietigdals gevolg van de handelwijze van Tsipras, een veelvoud van de totale schuld van Griekenland van zo'n 260 miljard euro. De Amerikanen worden ook steeds nerveuzer, als grote aandeelhouder op de Griekse beurs. De druk om tot een akkoord te komen wordt zo steeds groter.



Ondanks het feit dat de Nederlandse bedrijven nauwelijks geraakt worden door een eventuele Grexit dalen de aandelen koersen ervan toch fors. Vreemd want iedereen weet dat in beide gevallen, een Grexit of een akkoord de koersen weer minstens zo hard stijgen.



Wie zijn dan de verkopers in de markt. Dat zijn in ieder geval niet de Nederlandse banken en of pensioenfondsen. Wellicht een handjevol particulieren, die wat snel in paniek raken. Iedereen die ook maar enigszins vreesde voor een Grexit heeft al lang haar aandelen verkocht. Dat zijn dus ook niet de verkopende partijen. Alleen partijen die belang hebben bij dalende koersen zullen deze door extra verkopen nog verder in elkaar trachten te drukken.



Het koerspatroon toont wel een consistent patroon. De koersen starten fors lager, maar al snel herstellen de koersen stevig. Al dagen achtereen dalen om 15.30 uur de koersen forst, met soms procenten binnen 20 minuten. Nu zou je zeggen dat dit logisch ivm lagere openingen op Wallstreet. Maar wat is het geval; Wallstreet opent juist redelijk stabiel en meestal de laatste dagen zelfs positief. De vraag is waardoor de koersen in Europa dan toch zo hard dalen. Nadere Analyse leert dat het over het algemeen dezelfde fondsen betreft die zo hard lager worden gezet. Het aanbod van aandelen op onze beurzen lijkt voornamelijk te komen uit Amerika. De grootbanken uit Amerika hebben al aangegeven dat ze weinig negatieve gevolgen voorzien van een Grexit voor Europese bedrijven. Zij zijn Dus niet de verkopende partijen. Sterker nog, er worden weer vele koopadviezen afgegeven. Het valt op dat de grootste dalers om 15.30 uur vooral de aandelen die de laatste maanden al zwaar onder druk zijn gezet door shortende hedgefondsen. Dezelfde hedgefondsen slaan blijkbaar nu vooral om 15.30 uur toe bij meerdere fondsen om de indexen in elkaar te drukken. Zij verdienen hiermee opnieuw honderden miljoenen euro's. Hetzelfde patroon vindt plaats tegen het einde van de handel tussen 17.00 - 17.30 uur.



Er is dus helemaal geen paniek op de beurzen. De beurzen kruipen in de loop van de dag omhoog totdat hedgefondsen hard ingrijpen. Deze zitten al vol short en maken dus giga winsten. Iedere normale weldenkende belegger verkoopt nu niet, omdat deze weet dat de koersen zich weer snel zullen herstellen. Verkopen zou dus een domme zet zijn. hiermee lijkt opnieuw bewezen dat de constructie van shortgaan, onzinnig is en geen enkel belang dient. Shortende Hedgefondsen worden in deze tijden op hun wenken bediend. Voor pensioenfondsen en reguliere Nederlandse beleggers zit er niets anders op dan wachten en kijken tot hoever hun verliezen oplopen.



zijn het dan nu gouden tijden om te kopen? Ja, durf ik wel te stellen. Kijk maar eens naar Arcelor Mittal, Philips, KPN, Delta Lloyd, Fugro, SBM, en zelfs Imtech. Deze maar ook andere fondsen zullen met vele procenten stijgen op korte termijn of wat langere termijn. Termijn contracten zoals Turbo's en opties zijn riskant, maar voor de aandelen komt het goed. Zonder intercepties van de shortende hedgefondsen waren de koersen nu al vele procenten in herstel geweest.