laatste nws: campinghausse bij Slim beleggen ?

===============================================



Beste belegger,



Slim Beleggen is in de voorbije jaren uitgegroeid tot een uniek platform voor beleggers. Uniek omwille van de contraire visies, de aparte aanpak, de doorgedreven analyses en concrete tips.



Maar we zijn niet enkel een team van professionele analisten, we zijn ook beleggers met hart en ziel. En dat maakt het verschil: we weten wat beleggers willen!



Bovendien blijven we vernieuwen. Niet enkel op de inhoud, maar ook op de prijs!



Vandaag lanceren we een ongeziene actie. We bieden u een LEVENSLANGE KORTING.



Door de éénmalige code ZOMER15 te activeren, krijgt u het volgende aanbod te zien:



69 euro per kwartaal per rapport (= 30% levenslange korting)

149 euro per kwartaal voor een COMBI (= 62% (!) levenslange korting)

Dit zijn doorlopende abonnementen. Ieder kwartaal wordt uw abonnement automatisch verlengd.



U hoeft verder niets te doen: easy does it!



En wat zo uniek is aan dit aanbod. Deze korting krijgt u van ons uw leven lang. Er staat geen einddatum op dit abonnement...