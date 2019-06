Wereldhave « Terug naar discussie overzicht

Gemiddelde koers voor mij is 50,858 euro dus ik ben niet ontevreden met de afgelopen dagen. We kunnen inderdaad weer omhoog gaan kijken en wellicht terug naar 55,00 / 57,00 euro.

Zuur is wel de gang van zaken zoals het gelopen is vanaf de topkoers ca 65,61 euro tot afgelopen donderdag met een koers van onder de 49,00 euro. Natuurlijk is er voorkennis geweest door de grote jongens. Afscheid nemen van je aandelen op een koers van ca 65,00 euro om ze daarna gegarandeerd terug te kunnen kopen voor 49,00 euro. De koop van een 7-tal winkelcentra gaat ook niet over een nacht ijs. Dat er een aandelen uitgifte mee gemoeid was, was in een eerder stadium al bekend onder insiders. Dus ja, de kleine belegger is weer beflikkerd en de AFM kijkt rustig toe....