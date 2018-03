Bols (Lucas Bols N.V.) « Terug naar discussie overzicht

Lucas Bols is en blijft toch een min of meer stabiel aandeel en de grote neerwaartse beweging welke wij bij andere aandelen tot heden hebben gezien, hebben we echter bij Lucas Bols niet gezien. Dit is alvast een positief gegeven naar de toekomst toe. Voor mij is Lucas Bols alvast een value aandeel sterk gekenmerkt door groei en dividend.