Is er hier iemand die lid is van Marktgevoel.nl ?



Ik ben een nieuwe abonnee sinds eind 2016, omdat ik hun mooie rendementen zag op hun site, gestaafd met de transacties op de portefeuille, maar ... daarna ben ik pas hun site gaan analyseren ...



De rendementen die ze opgeven, zijn enkel rendementen uit verkopen !!

Maw : de huidige posities in hun portefeuilles hebben geen invloed op het jaarlijkse rendement !!!!

Simpel uitgelegd: stel ze hebben een volledig belegde portefeuille van slecht 2 aandelen. Elk van de aandelen kost 100 euro. Portefeuille = 200 euro.

1 aandeel stijgt 50% => is 150 euro waard

Het andere daalt 50% => 50 euro waard

Het aandeel dat stijgt wordt in 2016 verkocht

Het aandeel dat daalde, houden ze in portefeuille



Wat zegt marktgevoel.nl: ons rendement in 2016 was +25% !!!!

(want ze hebben een positie met 50 euro winst verkocht. 50 van 200 is 25%)

Terwijl in werkelijkheid je portefeuille dus een nul-rendement heeft ...



Op hun site maken ze dan ook reclame met deze mooie winsten over de jaren heen ... terwijl wij als klant geen zicht hebben over hoe die andere posities het over die jaren gedaan hebben.

Ook zie je niet van de huidige posities hoelang deze al in portefeuille zitten !

Je ziet enkel dag en maand van aankoop maar niet het jaartal !

Maw tussen de huidige (vooral verlieslatende) posities kunnen aandelen zitten die er al sinds het begin (ik dacht 2009) inzitten en niet verkocht werden omdat dit hun jaarlijks "rendement" naar beneden zou halen !



Het leuke is ook dat bv de LT aandelen portefeuille elk jaar op basis van 25.000 euro wordt bekeken. Maw er is geen evolutie van de portefeuille over de jaren !

Elk nieuw jaar wordt hij "gereset" naar 25.000 euro.

Hoe ze dat doen ? Aan de telefoon kon men mij het niet uitleggen ...

Elk "normaal" beleggingsblad start in jaar x met een startkapitaal en dit blijft dan mee evolueren over de jaren heen, mee met de huidige aandelenkoersen.

Marktgevoel.nl dus niet !



Ik heb er een heel slecht gevoel over gekregen.

Mij lijkt het oplichting, of op z'n minst misleiding.



Ik ga mijn jaarabonnement uitzitten (of uitzweten) en ben benieuwd naar het resultaat.

Ik hou jullie op de hoogte.



Indien er nog abonnees zijn van Marktgevoel.nl, graag jullie reacties en meningen.



alvast bedankt