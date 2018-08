Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Aangezien ik door de bomen het bos niet meer kan zien en alle medische termen me een beetje duizelen, ben ik begonnen met het samenvoegen van alle info over GLGP0634 (Filgotinob). Of alles klopt, weet ik niet, maar met z'n allen kunnen we dit topic aanvullen zodat nieuwe beleggers makkelijk alle info in één topic kunnen zien. Voor de andere medicijnen maak ik ook topics.



GLPG0634 (Filgotinob)

Ziekte 1: Reumatoïde Artritis (RA) (Eng: Rheumatoid Arthritis)

Partner: AbbVie (Sinds februari 2012).

Doelgroep RA: ???

Mogelijke opbrengst RA: $200 miljoen bij nemen licentie en nog eens $1 miljard aan mijlpaalbetalingen na het behalen van bepaalde doelstellingen en daarnaast dubbelcijferige royalty betalingen.



Fase 2B onderzoek is in juni 2013 gestart en hierin wordt 24 weken getest met 875 patiënten.

De resultaten van de eerste 12 weken (Darwin 1: doseringsstudie in 599 patiënten die ook methotrexaat (MTX) blijven gebruiken) worden in april bekend gemaakt.

De resultaten van de tweede 12 weken (Darwin2: doseringsstudie in 287 patiënten die geen MTX gebruiken) worden in mei bekend gemaakt.

De 24 weken resultaten worden in juli bekend gemaakt.

AbbVie neemt na het bekend worden van de 24 weken resultaten een beslissing over het in licentie nemen van GLPG0634.

Vervolg onderzoek (Fase 3, Darwin 3) wordt door AbbVie gedaan en bekostigd.



------------------------------------------------------------------



GLPG0634 (Filgotinob)

Ziekte 2: Ziekte van Crohn

Partner: AbbVie (Sinds februari 2012).

Doelgroep Crohn: Half miljoen in Amerika, 1 miljoen in Europa.

Mogelijke opbrengst Crohn: $50 miljoen aan mijlpaalbetalingen na afronden onderzoek.



Fase 2 onderzoek is in januari 2014 gestart en hierin wordt 20 weken getest met 180 patiënten.

De 10 weken resultaten (FITZROY?) worden in de tweede helft van 2015 verwacht.

Vervolg onderzoek (Fase 3) wordt door AbbVie gedaan en bekostigd.