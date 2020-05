@jonas:



Ik zou daar niet zo moeilijk over doen en voor aandelen gewoon de beurs aanhouden waar de aandelen die ik heb genoteerd zijn.

Dus Unilever is Nederlands, want ik heb de Nederlandse aandelen (en niet de Britse, dat ze ook zaken doen in India doet er al helemaal niet toe).

BHP Billiton is Brits, want ik heb de Britse aandelen (en niet de Australische of Zuid Afrikaanse).

HAL is Nederlands, want op de Nederlandse beurs genoteerd. De fiscale vestingingsplaats doet er niet toe.



Ik heb nog niet geprobeerd de aangifte van dit jaar in te vullen, maar tot nu toe gaf ik altijd in box 3 één regel aan: Lynx rekening xxxx twv € yyyy. En bij de verrekening van dividendbelasting weer: Lynx rekening xxxx, verrekenbare belasting: €yyyy. En bij verrekenbare buitenlandse (Amerikaanse) belasting weer hetzelfde verhaal. Met de wisselkoers die Lynx hanteert in het cashoverzicht van het kalenderjaar overzicht.



Daar doen ze het maar mee. Tot nu toe is dat altijd goed gegaan. Ik zal van de week wel een keer zien hoe het dit jaar gaat.