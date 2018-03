"De robots komen!Robert Schuckink KoolDe robotica-revolutie is al jaren op stoom. Robots zetten auto’s in elkaar, helpen de chirurg in de operatiekamer en rijden rond op Mars. Maar er zijn ook minder spectaculaire toepassingen, zoals robots die grasmaaien en het huis stofzuigen.Al houden wij het thuis voorlopig bij een gewone ‘handstofzuiger’. Ondanks alle ontwikkelingen van de laatste jaren, is de roboticarevolutie nog maar net op gang gekomen.Want mede door verbeterde chiptechnologie kunnen robots steeds meer taken aan. En kunnen ze ons in de toekomst bijvoorbeeld steeds meer gaan helpen bij taken die saai zijn voor mensen, zoals geestdodend productiewerk in fabrieken. Of bij (zorg)taken waarvoor te weinig werkkracht of te weinig animo is.De meest recente roboticadoorbraak komt op naam van het (nog) niet beursgenoteerde Amerikaanse Rethink Robotics. Zij brengen de Baxter op de markt.Bijzondere voordelen gecombineerdDe Baxter wordt gezien als de eerst robot die voor een niet al te hoge aanschafprijs een aantal bijzondere voordelen combineert. Van vitaal belang is dat de robot heel snel en makkelijk nieuwe taken kan leren.Daarnaast zitten er ingebouwde veiligheidsvoorzieningen in de robot, waardoor hij op veel plekken inzetbaar is. Doorslaggevend is dat hij betaalbaar is, circa €30.000. Maar die prijs zou nog wel eens verder kunnen gaan dalen.Dit alles tezamen kan betekenen dat de Baxter wel eens massaal kan gaan doorbreken bij simpel productiewerk en eenvoudige zorgtaken. Overigens moet de robot eerst nog wel verder worden ontwikkeld. Van de eerste modellen staan er nu circa 500 in de VS en enkele in Nederland. En voor ik hem ga aanschaffen als hulp in onze huishouding zal de prijs eerst nog wat verder omlaag moeten…Oprichter AmazonInvesteerders in Rethink Robotics zijn nu onder meer Bezos Expeditions. Dit is het persoonlijke investeringsvehikel van Jeff Bezos, oprichter en ceo van Amazon.com, een van de grootste webwinkels ter wereld.Bezos investeerde voorheen onder meer in 3D-printing bedrijf MakerBot (in 2013 overgenomen door het Amerikaanse beursgenoteerde 3D-printingbedrijf Stratasys), berichtenservice Twitter en taxidienst Uber. Bezos heeft dus nogal eens een gelukkige hand van investeren.ZegenDat robots al langer worden ingezet bij saai productiewerk is een zegen, vind ik. Uiteraard zijn er dan kritische stemmen die stellen dat daarmee werkgelegenheid verloren gaat. Maar dergelijke protesten tegen vooruitgang zijn van alle tijden.En nieuwe technieken brengen ook vaak nieuwe beroepen en dus werkgelegenheid met zich mee. Dat zal ook nu gebeuren.Sterke prestaties op de beursEr zijn veel robotica-aandelen die sterk presteren op de beurs*. Een interessant robotica-aandeel is bijvoorbeeld het Amerikaanse Cognex. Zij fabriceren onder meer slimme camera’s die worden ingezet bij geautomatiseerde productie.Het aandeel steeg de afgelopen vijf jaar meer dan 356%! Interessant vind ik ook het Amerikaanse iRobot, dat zich richt op twee segmenten: robots die vloeren kunnen reinigen en robots die bommen onschadelijk kunnen maken. Het aandeel steeg de afgelopen vijf jaar circa 95%.Het Duitse Kuka produceert en bouwt onder meer geautomatiseerde autofabrieken. Dat leidde tot een koerswinst van 440% in vijf jaar.Naar $100 miljard in 2020Robots worden dus op steeds meer terreinen ingezet. De roboticatrend zal daarmee alleen maar aan kracht gaan winnen. Adviesbureau Deloitte gaat ervan uit de robotica-sector in 2020 een omvang zal hebben van $100 miljard. Dat is nu ongeveer $25 miljard. Een enorme stijging dus.En onderzoeksbureau Grand View Research verwacht dat alleen al de markt van landbouw-robots zal groeien van $817 miljoen eind 2013 naar $16,3 miljard in 2020.VolatielBij een trend die zich zo stormachtig ontwikkelt, kunnen flinke koersbewegingen optreden. Dat pleit er hoe dan ook voor om breed gespreid in deze trend te beleggen. Omdat niet ieder roboticabedrijf tot de winnaars van morgen zal gaan behoren.Beleggen in deze trend is hoe dan ook niet geschikt voor beleggers die avers zijn van risico’s. Echter, voor beleggers die het risico niet schuwen kan de beloning zeer interessant zijn.Robert Schuckink Kool is directeur van Trend Invest.""Maar er zijn ook minder spectaculaire toepassingen, zoals robots die grasmaaien en het huis stofzuigen."OF MINISTER: