Een andere grote aankoper was Eric de Lamotte bij de Waalse protontherapiespecialist IBA IBAB-1,82% . Hij was tot 2000 financieel directeur van het bedrijf en is er nog bestuurder. De Lamotte kocht eind februari voor ruim 2 miljoen euro een belang van 0,7 procent in IBA. Zijn papieren verlies bedraagt bijna 30 procent. IBA kende na een zware periode een beter 2019. De omzet steeg 11 procent. Dankzij de verkoop van dochter Radiomed bleef het bedrijf netto uit de rode cijfers. ‘Een bijkomende opsteker is dat IBA zijn zware schuldratio kon veranderen in een nettokaspositie, en dat het bedrijf weer een dividend betaalt’, oordeelt het blad De Belegger. Toch geeft geen enkele analist een koopaanbeveling omdat de marges door de heviger concurrentie onder druk staan.

