Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Heb ik vorig jaar al uitgebreid gedaan. In het kort dan nu nog even.Ze richten een afzonderlijke BV op die een van de oblies uitgeeft, andere BV's zijn er voor de andere oblies. In elke BV wordt een portefeuille aangekocht met onbetaalde vorderingen van bedrijven op met name particulieren. De Credit Exchange club gaat dan lekker aan de gang met uitwinnen, alle kosten (waar jij geen inzicht in krijgt) en fees komen in mindering op de opbrengsten en komen daar terecht. Deurwaarderskosten gaan naar henzelf omdat ze die rol ook vervullen. De netto opbrengsten moeten naar de BV's en kunnen dan weer opnieuw gebruikt om dubieuze vorderingen aan te kopen. Jij krijgt geen inzicht in de gang van zaken bij de BV's. Hoeveel rode vlaggen wil je verder nog zien? Google dan maar eens op de namen van de mensen die aan de touwtjes trekken.Ook de AFM is kennelijk wakker geworden (de minimum coupure bij nieuwe uitgiften is sterk verhoogd) maar kan niets doen zolang er geen bedrog in het spel is, ik ga uit van legale diefstal.

Goed werk LK-33. Ik heb geen idee hoe je dat zou moeten doen (ik bedoel een nieuw draadje). Ja inderdaad, we zijn allemaal op zoek naar.....maar dat valt niet mee. Voorheen kwamen er via dit draadje wel eens leuke dingen naar boven, maar dat is voorbij. Voor even, hoop ik. De zoektocht naar groei voor een postefeuille met een beperkt risico is moeilijk. En de overheid (die 0% rente betaalt)maar denken dat wij 4% makkelijk kunnen halen. PS: er is overigens een Belgisch fond genoteerd onder de naam "Quest for Growth". Zit ik al een tijdje in en hebben tot nu toe hun zoektocht waargemaakt. Maar het is een aandelenfonds en je weet dus nooit.

Bij deze open ik het 2015 draadje, hoewel het allang niet meer over perps en steepeners alleen gaat, want we zijn over de hele wereld op zoek naar beleggingen die dezelfde kenmerken hebben: een leuke coupon of dividend met het liefst nog wat koerspotentieel. Ik zal binnenkort met een initiatief komen voor een vergelijkend portfolio overzicht. LK-33

