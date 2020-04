Banken hebben we nu hard nodig in deze crisis.

Onder de oppervlakte is het flink aan het borrelen in de EU.



Ned die een miljard weg geeft??

Beter meteen duidelijke afspraken maken en dat miljard daar in stoppen met een eerlijke verdeel sleutel.



Spanje en Italië hebben niet eens genoeg aan al het geld wat er in de ESM pot zit.

Dat is een druppel .

misschien rond de 500 miljard in kas.

verdeel sleutel ned 5.7% garant voor aantal miljard 30 of 50 geen idee.

ESM is geen oplossing veel te weinig geld voor al die landen.



Vorige crisis gingen de aandelen even flink omhoog van alle banken en daarna bij veel banken een aandelenemissie en de bodem werd aangetikt.

Beleggers al het geld kwijt en niemand medelijden met de beleggers uit spanje en italie en al die zuidelijke landen.

En al het geld werd overal bij elkaar geharkt om de crisis het hoofd te bieden.



Beter dit keer de banken flink vol te stoppen met geld en niet te laten omvallen.

Bedrijven etc kunnen niet meer aflossen .

Banken die uit nood ipv 13% rente vragen nu maar bv 8%.

Bedrijf wat rood staat nog 8% rente?

Een schande.Corona virus en in het rood komen en dan zo het vel over de oren trekken.

Er zijn betere oplossingen.

Banken zijn bang dat ze omvallen ??

Ze moeten nu de banken overal helpen die krijgen weinig binnen alles alles stilstaat.







Dan snapt een ieder dat het onder de oppervlakte een tsunami in wording is.

Bedrijf in nood en 8% vragen..

NEE bedrijf in nood 0% rente vragen gewoon het bedrag terug betalen.



Banken hebben we nu hard nodig.

ECB de vorige keer meer als 2000 miljard erin gepompt toen het echt niet anders kon.

En dat na jaren ellende.

Nu meteen beginnen eurobonds die worden toch door een ieders strot geduwd doe je het niet dan worden de problemen ieder voor zich en god voor ons allen .



Eurobonds en slimme eurobond.

Ieder land leent evenveel naar het aantal inwoners en dan mega bedragen.

En ieder land betaalt langzaam zijn eigen deel terug.

En geen miljarden weg geven .



Betaalt ieder land terug op zijn Grieks over 50 jaar .

En laten we de inflatie het werk doen.



USA elke keer het plafond omhoog.

En europa betaalt elke cent terug en dat over 50 jaar en mocht het wat uit de hand lopen dan over 100 jaar.

We zetten de slechte leningen netjes in een kluis bij de ECB en laten de tijd het werk doen.