in de genoemde link zag ik dan wel: Guarantor will receive payments subject to Spanish withholding, currently at the rate of 15%. Zelf ben ik tot nu toe nog niet bezig geweest met aangiftes en etc qua wat je daarmee kan doen (terugvragen, verrekenen etc), maar wellicht wel relevant.

in de genoemde link zag ik dan wel: Guarantor will receive payments subject to Spanish withholding, currently at the rate of 15%. Zelf ben ik tot nu toe nog niet bezig geweest met aangiftes en etc qua wat je daarmee kan doen (terugvragen, verrekenen etc), maar wellicht wel relevant.

Well ... 6.6% YTM op Santander vs 0.56% op 10 jaar NL?Of vs 5.9% running yield op Rabo certificaat.Delta Lloyd stond 1 Januari 2014 op 18 euro en vandaag 17.70 = negatiefEn verzekeraars kopen in een Japanse renteomgeving ...Je kan er lang over praten