Ballast Nedam « Terug naar discussie overzicht

wo 31 dec 2014, 11:05

Interview

Topman Ballast Nedam bouwt aan discipline

door Joris Polman

NIEUWEGEIN -

Erik van der Noordaa zag „veel nare dingen” toen hij Ballast Nedam googlede. Hij las over een steekpenningenaffaire, enorme projectverliezen en herfinancieringsoperaties. Toch heeft hij zich tot de nieuwe topman laten benoemen van het geplaagde bouwbedrijf.

Garanties geeft de 53-jarige bestuurder niet, maar hij wil proberen het bouwbedrijf weer winstgevend te maken.

Met het aantreden van Van der Noordaa in juni heeft Ballast Nedam „een halve Duitser” aan boord gehaald, zegt hij zelf. De kersverse topman werkte, na een lange periode in de scheepsbouw, van 2010 tot en met 2013 voor de Germanischer Lloyd Group. „De discipline in Duitsland vond ik wel heel erg lekker. In Nederland komt altijd wel iemand te laat op een vergadering. Wachten op mensen is niet leuk. In de file staan? Dat is een kwestie van op tijd vertrekken…”

Van der Noordaa zegt het met een kwinkslag. Maar aan discipline heeft het bij Ballast Nedam nogal eens ontbroken in het verleden. Toen de nieuwe topman op 1 juni begon, trof hij een bedrijf aan „met behoorlijke krassen” op het imago. „Ik ben me te pletter geschrokken toen ik het bedrijf googlede. Ik las heel veel nare dingen. De steekpenningenaffaires (in Saudi-Arabië en Suriname, red.) en de schikking met het OM. De zaak Gé Oomen. Grote projectverliezen en reorganisaties. Maar vooral dat OM-dossier was heel prominent.”

Toen u gevraagd werd voor deze functie, dacht u: dit is een kolfje naar mijn hand?

„Nee, dat dacht ik niet. Maar het zou wel jammer zijn als dit bedrijf ter ziele zou gaan, dacht ik. En dit is een bedrijf waar een hoop te winnen valt.”

Een van de eerste afspraken in uw agenda was een gesprek met het OM. Een goed begin?

„Dat betrof een eindgesprek met de nieuwe en de oude ceo, georganiseerd door het OM. Ik vond het wel prettig want het gaf mij het inzicht dat het hele traject is afgekaart.”

Maar de strafzaken tegen uw ex-medewerkers moeten nog beginnen. Verwacht u dat er zittende medewerkers van Ballast Nedam worden opgeroepen om te getuigen?

„Daar gaan wij niet over. Wij hebben een schikking met het OM (eind 2012 voor €17,8 miljoen, red.). Als er nog getuigen moeten opdraven, dan is dat een besluit van het OM. Wij hebben daarover niets gehoord.”

Weet u zeker dat er bij Ballast Nedam geen rotte appels meer in de mand zitten?

„Mijn voorganger Theo Bruijninckx is zeer voortvarend te werk gegaan. Veel mensen die hier toen waren zijn er niet meer. Er is een enorme uittocht geweest op allerlei plekken. Ik ga daarom niet zelf ook nog een keer onderzoek doen. Er is met Bruijninckx afgesproken dat hij alles zou afronden. Hij heeft dat gewoon uitstekend gedaan.”

Tegen hoeveel mensen heeft Ballast disciplinaire maatregelen genomen?

„Dat weet ik niet.”

Maar als integriteit zo belangrijk is, dan zou u dat toch willen weten?

„Ik vind het vooral belangrijk hoe de compliance nu is geregeld. Er is een enorme inspanning geweest om integriteit op de agenda te zetten. Dat is al onder Bruijninckx en in zeer nauw overleg met de commissarissen gebeurd. Inmiddels zijn de mensen hier erg doordrongen van het zero tolerance-beleid dat van kracht is.”