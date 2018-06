quote: jrxs4all schreef op 30 dec 2014 om 14:34:

Omdat een hamburger bij de McD in Beijing de helft kost van die in New York hebben de Chinezen meer purchasing power dan de Amerikanen.... Ik denk dat je iets niet goed begrepen hebt ;-)

Dit is wel een beetje een dom draadje.

Hahahaha! Iemand die denkt dat het GDP op basis van purchasing power parity gemeten wordt a.d.h.v. wat een hamburger bij de McD kost is wel heel erg de weg kwijt.Ik denk dat je iets niet goed begrepen hebt :-)))Beter voorbeeld van Amerikaanse domheid en blikvernauwing is nauwelijks denkbaar.Wellicht kan dit je een beetje op weg helpen: www.dailymail.co.uk/news/article-2785... "America usurped: China becomes world's largest economy - putting USA in second place for the first time in 142 years"en:"Sorry, America. China just overtook the US to become the world’s largest economy,en: www.marketwatch.com/story/its-officia... "It’s official: America is now No. 2" "When you measure national economic output in “real” terms of goods and services, China will this year produce $17.6 trillion — compared with $17.4 trillion for the U.S.A."Precies om dit soort opmerkingen ben ik dit draadje dan ook begonnen :-))Maar ik begrijp dat het moeilijk wennen is voor de Amerika-gelovigen die nog in de vorige eeuw leven.Some argue that the only way to arrive at China having the world's largest economy is to use a purchasing power parity (PPP) basis, rather than a U.S. currency normalization. This is correct, but PPP is also the correct way of looking at the situation."Hier de lijst van landen van 2013 waarin de V.S. nog op nr. 1 stond: