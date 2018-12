Vlok die "besparing" van jou stelt weinig voor als maar iets krijgt of hebt. Bovendien gevaar :herkeuring als je weer in aanvullend wilt.



Even een tip. Voor dure tandartszorg kijk eens naar Dental Reizen. Die doen het met buitenlandse tandartsen hier bij eenvoudige handelingen en anders regelen ze topzorg in Boedapest ofzo.



Erg interessant. Ook leuk dan de linkse salonsocialisten en de D'66-ers in de betere beroepen die de EU geweldig vinden het op die manier ook zelf moeilijk gaan krijgen. Nu lullen ze gemakkelijk over import van laagbetaalde, maar laat het ze zelf maar voelen door export van diensten naar het buitenland.



Zoals altijd is de doorzonwoning van henzelf in gevaar of komen die "arme asielzoekers" in hun achtertuin dan gaan ze zich mak houden en worden ze wat minder politiek correct.



Groet, Jonas