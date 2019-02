Daytraders « Terug naar discussie overzicht

Neem een abonnement van 3 maanden voor € 299,00 op De Kritische Belegger DAX trader. Hou in een excel bestand de tips bij, om de FDAX te kopen of te verkopen dus long of short te gaan. Je kan deze positie voor een 1 of meerdere uren innemen, of voor meerde dagen. Ga eerst droog oefenen, en tel je winst of verlies na 1 maand op. Als je verlies heb, dan moet je langer droogzwemmen of je bent er niet geschikt voor. Ik ben gelijk met echt geld begonnen, met wisselende resultaten, maar met deze ervaringen adviseer ik geduldige mensen eerst te oefenen zonder echt geld. De margin verplichting is wel € 8000,00 per positie, dus daar moet je ook rekening mee houden.

Ook ik heb regelmatig de advertentie van Rob Wessels in de kranten zien langskomen. Na een snelle Google search gaan bij mij de alarmbellen rinkelen. Rob geeft aan niet te handelen tijdens "heftige dagen". Maar hoe bepaalt Rob van te voren of het een "heftige dag" gaat worden? Persoonlijk geloof ik meer in automatisch handelende systemen. Dan is geen "second guessing" nodig. Het vinden van een "edge" in de markt is zeker niet makkelijk, maar is wel degelijk mogelijk. Heb zelf vooral goede resultaten behaald op de futures ES (SP500) en NQ (Nasdaq). Voor het vinden van een "edge" in de markt, dus het ontwikkelen en testen van winstgevende trading systemen gebruik ik de GSB-software van trademaid.info. GSB staat voor genetic system builder. Deze software maakt kant-en-klare code voor Tradestation en Multicharts o.b.v. een genetisch algoritme. De software kost 1500 USD, maar is het dubbel en dwars waard. Er is een gratis proefperiode van 14 dagen. Succes!

Voor allen die heel veel geld hebben verloren met het `systeem` van Wessels is het te laat, maar voor anderen die het overwegen is het verstandig om onderstaand berichtje te lezen. U bent derhalve gewaarschuwd. Speculatieve derivaten ingeperkt Vandaag ( 1 aug.) gaan nieuwe, strenge Europese regels in die de verkoop van speculatieve derivaten aan particulieren sterk moeten inperken. Aanbieders zijn nu verplicht te melden hoevel procent van hun klanten verlies lijdt op contracts for difference (cfd’s). En dat percentage blijkt tussen de 60% en 90% te liggen! Beleggers kunnen met de cfd’s profiteren van koersbewegingen van een onderliggende waarde, zonder dat het betreffende aandeel, obligatie of valuta echt gekocht moet worden. Grootste probleem is het gebruik van hefbomen. Dat is in feite geld lenen, waardoor beleggers gemakkelijk geld verliezen. Die hefbomen worden nu ingeperkt

Vrij vogeltje schreef: "Het is leuk maar het verhaal is niet helemaal eerlijk want je hebt minimaal een ton nodig. minder dan een ton zijn de risicos veel te groot. van een ervaren daytrader die de cursus gevolgd heeft" Dit klopt niet helemaal, vanaf ca. € 50.000 kun je heel redelijk handelen. Natuurlijk verdien je bij gelijkblijvend risico in absolute zin minder, maar in % blijft het gelijk. Wel moet je je realiseren dat je in CFD's handelt en dat de hefboom van 100 een zeer risicovolle situatie kan geven.

