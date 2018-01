Novisource « Terug naar discussie overzicht

Voor Novisource blijft groei in alle toonaarden van kracht



Door Andre Sterk



Van DOW JONES NIEUWSDIENST





AMSTERDAM (Dow Jones)--Novisource nv (NOVI.AE) lijkt met de omzetontwikkeling in de eerste jaarhelft van 2015, zijn omzetdoelstelling voor 2016 dit jaar al te kunnen halen. De conjunctuurgevoelige omgeving waarin de consultant/zzp-bemiddelaar opereert, noopt echter tot terughoudendheid die doelstelling nu al aan te passen.



"We kunnen ongeveer drie maanden vooruitkijken en als het blijft gaan zoals het nu gaat, komt de omzet van ten minste EUR50 miljoen dit jaar in elk geval al wel in beeld. De economie trekt wat ons betreft voorzichtig aan en dus is er nog veel onzeker en houden we een stevige slag om de arm", aldus chief executive officer (CEO) Willem van der Vorm in een gesprek met Dow Jones Nieuwsdienst.



Maar dat 2016 het begin markeert van een nieuwe fase voor de onderneming, lijkt duidelijk. "We moeten zeker herijken. Daartoe schrijf ik nu aan een businessplan dat vanaf 2016 zo'n drie jaar vooruitkijkt vanuit voortschrijdende inzichten. Groei is daarin een standaardonderdeel, ook via overnames. En we willen nog meer opschuiven naar consultancy, wat mij betreft naar 85% tot 90% van de omzet tegen 75% nu", aldus de CEO.



Momenteel wordt de overige 25% van de omzet nog gegenereerd met detachering, maar dat is een stuk generieker dan consultancy en Novisource wil vooral meer doen in specialismen. "Het is heel simpel: daar liggen de marges hoger", aldus Van der Vorm.



Overnames kunnen in dat groeiproces een versnelling betekenen. "Maar ze zijn voor ons geen doel op zich. Dat zou zeer onverstandig zijn. We kijken zeer nauwkeurig naar de autonomiteit van een overnamekandidaat. Is een partij in staat onder de paraplu van Novisource groei te realiseren? Daarom acquireren we altijd met een earn out-regeling. Maar het gaat ook om rendement en de mogelijkheid tot synergie. De hoogte van de mee overgenomen kosten is belangrijk. Novisource zit niet te wachten op een duur wagenpark of een gecompliceerde pensioenregeling", aldus van der Vorm op het hoofdkantoor van het bedrijf in Nieuwegein.



Van der Vorm mag dan streng zijn in het acquisitiebeleid, er liggen altijd wel 5 tot 10 dossiers op zijn bureau. "Dat is de shortlist en wij zorgen er voor dat die ook goed gevuld blijft, want secuur of niet, je wilt geen kansen missen en die zijn er wel degelijk en dus weet je ook dat een overname er zeer zeker aan zit te komen."



De voorzichtig aantrekkende economie ten spijt, doet van der Vorm zich niettemin realiseren dat de financiele wereld van Nederland waar Novisource in acteert een kleinere vijver wordt. Het aantal spelers slinkt. "Flex wordt in die branche zeer serieus genomen, omdat daar de kosten buitengewoon veel aandacht vergen en dat biedt navenante kansen voor ons."



Kosten zijn bij de opdrachtgever key, dat is geen nieuw inzicht. Een flink deel van de kosten gaat op aan beloningen. "Om die reden kijken we ook naar het beloningsmodel, waarbij de aandacht uitgaat naar variabele beloningen. We hebben nog niet zo lang geleden ook al een aandelenplan voor onze werknemers ingevoerd, omdat we een aantrekkelijke werkgever willen zijn. Om een idee te geven we naar onze eigen kosten kijken: het jaarverslag van 2014 is nog een samenwerkingsverband, straks gaan we dat zelf doen, omdat we nu weten hoe het moet. Dat scheelt gewoon geld", aldus de Novisource-CEO.



Terug naar de marges. Over de eerste helft van 2015 maakte Novisource een brutomarge bekend van rondom 10%. Het opwaarts potentieel zit 'm in 'zwaardere' mensen en dus in specialismen. Met een focus op consultancy lijkt het duidelijk dat het business plan voorziet in een migratieproces in die richting. "We denken daarin niet alleen aan de bestaande activiteiten, maar zoeken de mogelijkheden daartoe ook nadrukkelijk in nieuwe domeinen: business intelligence, information security en testingprocessen. Voor die domeinen zoeken we partijen, ook grotere jongens, omdat die een sterke focus hebben en voor meer comfort kunnen zorgen."



In dat proces gaat de kost voor de baat uit, maar uiteindelijk is in de verschuiving naar specialismen leverage een niet te onderschatten effect en kern van de strategie. Start ups voor een werkmaatschappij, er zijn er nu 3, moeten dat effect ondersteunen.



Opvallend genoeg is dat Novisource zijn ogen niet sluit voor Resource Process Outsourcing, een model dat zich veeleer leent voor het generieke segment. Daarin wordt door een externe partij namens een opdrachtgever in de kleur van de opdrachtgever daarvoor het HR-traject verzorgd, opdat de opdrachtgever zich kan richten op zijn kernzaken en de te werven kandidaat geen externe partij ervaart.



"Dat willen en kunnen we via B-Street (zzp-matching in finance, zorg en e-commerce) heel graag doen. Er zijn tal van mogelijkheden daartoe, ook op kleine schaal, omdat je, naast het totale traject, ook een deel van een wervingstraject voor je rekening kunt nemen", aldus Van der Vorm.



Binnen de bestaande activiteiten zoekt Novisource naar innovatie. "Dat is natuurlijk ook inherent aan specialismen. Zo is er tooling nodig voor fraudebestrijding. Met e e n bank zijn we actief bezig een project hiervoor uit te rollen. Er mag op het gebied van bestanden steeds meer gekoppeld worden. De discussie daaromtrent wordt vanwege privacy doorlopend gevoerd, maar de mogelijkheden nemen toe. Een ander voorbeeld: in de verzekeringsbranche worden alternatieven gezocht voor levensverzekeringen. Er moeten nieuwe modellen komen en hierin zijn lage kosten een belangrijk uitgangspunt", aldus van der Vorm.



"De centrale vraag bij die nieuwe modellen is: 'zijn de bestaande polissen nog wel up to date?' Een nieuw model moet een mix zijn van verbeterde product, procesversnelling, lagere kosten en snellere systemen. Dat is bedrijfseconomisch onvermijdelijk, omdat partijen als Apple en Google ook op verschillende financiele domeinen zullen gaan zitten. We zitten nu in een soort denktank met verschillende andere partijen met dit specifieke onderwerpen op de agenda, aldus Van der Vorm.



Het businessplan, waar van der Vorm nu aan werkt, is rondom Sinterklaas klaar.





Door Andre Sterk; Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200;