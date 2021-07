quote: The Duck Master schreef op 1 november 2014 19:01:

Goldbugs rekenen altijd vanaf de low rond 2000.

Gaan ze rekenen vaaf 1980 blijven ze stil...

Ze rekenen ook bij voorkeur in de valuta die het best uitkomt. Tip: in Argentijnse peso, of roebels, ziet het er nog beter uit. Als de dollar was gedaald, dan had je "natuurlijk" in dollars moeten kijken.Maar het belangrijkste is dat Middelkoop nu al sinds 2000 loopt te roepen dat de totale economie onvermijdelijk volkomen in zou moeten storten, om te beginnen met de dollar. Nou, 15 jaar later is de dollar springlevend en lopen de goudfreaks alles om te rekenen naar euro om het nog ergens op te laten lijken. Dus niet de dollar is ingestort, maar de euro. En je kan ook nog gewoon brood kopen voor dat waardeloze pleepapier dat we geld noemen. De AH neemt nog steeds geen gouden tientjes aan bij de kassa. En naar mijn observatie is de economie nog steeds niet volkomen kapot, in tegendeel zelfs. Maar ja, zolang er problemen zijn, en problemen zijn er nu eenmaal altijd, als je maar goed genoeg zoekt, kan je altijd roepen dat de zaakop instorten staat. Om de één of andere reden gebeurt dat alleen nooit. Vroeger kwamen nog de Jehova's getuigen langs de deur beweren dat de wereld binnenkort vergaat. Ze zijn al een hele tijd niet meer geweest, kennelijk hebben ze het opgegeven. Goudfreaks zijn nog hardnekkiger dan Jehova's getuigen.En maar gewichtig lopen doen over secular bearmarkets (wat dat ook maar zijn moge). Intussen heb je op de aandelenbeurs prima kunnen verdienen (tip: aandelen geven dividend, dus naar de herbeleggingsindex kijken). Zeker als je niet met alles wat je hebt precies op de top bent ingestapt en daarna niks meer hebt gedaan.