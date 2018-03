Goede lijst en interessant draadje!

Ik heb zelf ook een dergelijke (beginnende) portefeuille. Dit soort investeringen levert vaak een goed rendement op zonder veel bijsturen en kost relatief weinig tijd.



Wellicht iets om over na te denken: Wat betreft energie-gerelateerde bedrijven heb ik een belangrijke vuistregel. Bedrijven waarin ik investeer moeten over 10-20 jaar nog bestaan en een veilige toekomst hebben, aangezien de mogelijkheid er is dat ik deze posities voor de erg lange termijn wil aanhouden. Dit betekent dat pure olie-plays zoals Shell, Total en Exxon afvallen. Deze bedrijven zijn te afhankelijk van commodityprijzen, bovendien zullen er in de toekomst steeds meer alternatieven voor olie zijn, met de aantrekkende gasproductie in de USA en (langere termijn) de shift naar duurzaam. Centrale energieopwekkers zoals RWE en Consolidated Edison zijn beter, maar er is in de energiewereld een transitie gaande naar decentrale opwekking en distributie, dus dit zijn ook geen investeringen die ik jarenlang op de plank durf te leggen. Wat ik gezocht heb zijn bedrijven die flexibel zijn, in meerdere energie-paradigma's succesvol kunnen zijn, diensten en hardware leveren aan netbeheerders en energieopwekkers. Siemens staat al in je lijstje, de andere die ik in porto heb is ABB. En dan heb ik het in deze overweging nog niet gehad over het duurzame en ethische aspect bij het selecteren van deze stocks in plaats van olieproducenten, aangezien je als belegger altijd rationeel moet zijn bij je investeringen en je niet moet laten leiden door emotie of politieke voorkeur :-)



Ook mis ik REITs in je lijstje, zelf heb ik HCP (USA) en Altarea (France). De laatste is echter geen aanrader aangezien het volume erg laag is en dus gemakkelijk te manipuleren is.