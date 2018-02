Air France - KLM « Terug naar discussie overzicht

Wankel koers evenwicht bij AF-KLM. Doch speculatief wel interessant aan het worden rond het actuele hervonden bodem niveau van euro 6.90 - 7.10 gedurende de laatste 5 jaar.



Waarom speculatief interessant ?

Economieën herstellen langzaam , de wereldhandel trekt zwakjes aan , europese koopkracht hersteld mondjesmaat, de olieprijzen dalen, de vliegtuigen stromen vol, de onderkant van de carrier markt groeit harder dan de service carriers, de premium end carrier market (Etihad, Emirates etc). worden vanuit oneindige dollarstromen opgepompt tot zware zwanen die arabieren oneindige luxe verschaffen, waarvoor betaald wordt.

Europeanen vliegen een tandje luxe lager en wensen "veel mileage voor weinig euri's. past geheel in het economisch plaatje waarin Europa verkeert.

Veel onrust (terecht) heerst er onder piloten n.a.v. de Transavia plannen. Lijkt mij overigens een uitstekend strategisch plan van AF-KLM om de low budgecarrier groei vanuit een ander businessmodel aan te vallen dan via extra service modelletjes van KLM c.q. "stedentrip aanbiedingen year around", welke de marges verder onder druk zetten.



Tot in de kruin verwende franse piloten die te lang staakten en daarmee een mes a ca. euro 25 Mln\dag staking in de rug steken. Deze staking zal helaas opnieuw druk zetten op de winstontwikkeling van KLM en diens aandeelhouders afschrikken (franse stakings drang is altijd aanwezig).



Wat mij betreft nu juist doorpakken en versimpelen die goudgerande bus chauffeurs met hoge verantwoordelijkheids profielen. Zet er een low budget cheap pilot strucuur onder en bescherm de waarde van KLM's service model.



Een CEO die een schip in zwaar weer onvindbaar is. Waar hebben we dat eerder gezien Camiel ? Bij de Costa Cruciera !

Doch nu diplomatiek en politiek correct rechtgepraat door "Camiel without blue wings attached to his guts. "

dat gedrag kan natuurlijk niet goed gepraat worden. Juist nu moet een CEO ergens voor staan bij KLM. Duidelijke boodschappen verkondigen en zeggen waar het op staat. Helaas toont Camiel nu aan , dat net ls velen, politici in het bedrijfsleven zich niet kunnen verschuilen zoals dat in de politiek kan. Wat mij betreft nu bewezen, dat Camiel "te licht is" voor dit zware directeursschap. Hij blijkt niet in staat om in een "zorgwekkende omgeving zodanig uit te leggen naar de achterban, dat de piloten een stap terug willen\kunnen doen in het belang van het collectief AF-KLM.

I.p.v. het probleem bij de kern aan te pakken, zal het overig personeel en kostenplaatje verder onder de lope genomen worden. Het verkleind de risico's t.o.v. de low budget carriers echter niet. Dat relevante stukje verantwoordelijkheidsbesef blijken de franse haantjes bij AF niet te bezitten; Apres nous la deluge "mentaliteit".



Jammer voor KLM, wel lekker voor beleggers om na een koersdip weer eens in te stappen. In dat kader laat ik de toetsing van euro 6.90 even als benchmark fungeren.



We zijn er bijna , maar nog niet helemaal.



Tracker