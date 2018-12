WAT IS HET ?

crowdfunding is nieuw: en is 'n andere vorm van beleggen dan beleggen in beursgenoteerde effecten.Dat vraagt wss ook 'n andere type belegger ?

althans 'n andere manier van denken/aankijken tegen beleggen ?



STARTBLOKKEN

Verder zal crowdfunding afhankelijk zijn van de successen die het boekt(eerst zien dan geloven).



ONDERDEEL VAN PALET VAN MOGELIJKHEDEN

Verder is het 'n aanvulling op de vele vormen van financieringsmogelijkheden.

Veelal wat kleinere bedragen.Las dat die student met dat weghalen van plastic in oceanen 1.8 miljoen zo had vergaard. Met meer dan 38.000 investeerders(gemiddeld is dat 47 euro). Wss veel sympathisanten die niet denken in termen van beleggen/rendement maken op hun ingelegde gelden.?

Maar in termen van financiele bijdrage geven aan "goed doel " ?

Anders wordt het als 'n grote investeerder iets ziet in 'n onnoemelijk goed idee !

Maar die komt dan wss bij de betrokkene langs ?:)



AANVULLING OP WAT ?

Mss is het 'n verlengstuk van de informal investors ?

Daar gaat het om grotere bedragen,maar wel wat anoniem

Grote investeerders doen het in niet/wel beursgenoteerde ondernemingen.

of van die Pappa/Mama bedrijven

En met name genoemde investeerders.

(vb: Scheepsbouwer met 30% (?) in Wehkamp)

Zie voor beursgenoteerde ondernemingen de meldingen van AFM



PS: maar het kan natuurlijk ook gaan om grotere bedragen !

Financieren drijft op het verkrijgen van onderpand/garantiestellingen !

Maar in het totaal zal het slechts minimaaal % onderdeel zijn van alle investeringen.

Anders wordt het als grote instanties ideele overwegingen er in zien om mee te doen in de crowdfunding.Bijv.Triodosbank,... Of pensioenfondsen , Of........................