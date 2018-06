Josti, da Freeze: Was U eigenlijk ooit in Duitsland ? Toegegeven, het is even verder dan Amsterdam of Almere, maar dan toch: er gaat een wereld voor U open. U zult dan direct het antwoord weten op Uw stellingen:"Overigens kan ik mij nog goed herinneren, dat de hele Nederlandse grensstreek steeds weer volliep met kooplustige Duitsers.Ook hier moet ergens iets zijn misgegaan met het overheidsbeleid...""maar alle tankstations en restauranthouders langs de snelwegen zijn allemaal de sjaak"Reizen, en dan iets verder weg dan de directe omgeving van Amsterdam, kan Uw blik verruimen, Uw begrip vergroten...en als U dan ook nog een beetje Duits kunt lezen en begrijpen, is het helemaal toppie !Groeten van bs.

Het blijkt maar weer dat er in ieder geval 1 Eurofiel weer een luxe weekend heeft.Tja, het Eurokasteel is op drijfzand gebouwd en het is eigenlijk net een gatenkaas.Ieder land heeft zo zijn eigen regeltjes en weigert te bukken onder het juk van Brussel.Eerlijk gezegd geef ik de Duitsers groot gelijk dat ze buitenlanders die hun wegennet belasten hiervoor willen laten betalen.We zouden dit in Nederland ook moeten doen, ook tol vragen aan bijvoorbeeld Oostblokkers die hier langdurig komen werken, of i.p.v. dit gewoon wegenbelasting heffen. Tevens waterschapsbelasting laten betalen en alle andere geneugten waar onze regering gek op is, nemen ze een hond mee dan laten we ze hiervoor ook hondenbelasting betalen.Voor mij is het wel een teken dat een verenigd Europa nooit zal werken, zelf ben ik niet tegen samenwerking, voor de invoering van de Euro verliep de handel helemaal niet zo slecht en ik heb tot op heden alleen nog maar nadelen voor ons land als groot nettobetaler aan de Eurofielen in Brussel gezien die steeds meer luxe wensen.Het is nooit te laat om uit te stappen.Wanneer het tolvignet toch doorgevoerd zal worden moet ik op zoek naar een veilige smokkelroute om de veel goedkopere producten daar te blijven kopen.

Overleg in luxe kasteel moet Duitse tol reddenWe hebben wel in 27 landen de Euro als één munt, maar wat betreft het transport van goederen over de weg is Europa een lappen deken geworden.Uiteindelijk belemmeren al deze obstakels van vignetten-tolwegen en grote verschillen in de brandstof prijzen de economische groei, die toch al op een heel laag pitje draait.Mocht Brussel de Duitse tol goedkeuren, dan vraag ik mij af wat Duitsland daar financieel echt beter van word, om dat alleen al het op poten zetten van het tol-systeem een grote investering is om terug te verdienen.Verder kan ook het toerisme naar Duitsland onder druk komen te staan.Ik stem als burger van Europa tegen.Mvrgr. van Gerrit