Amerikaanse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Het Amerikaanse conglomeraat General Electric (NYSE: GE) is druk doende met het afstoten van onderdelen van haar financiële poot GE Capital. Aandeelhouders General Electric staan nu voor de keuze hoeveel aandelen in Synchrony Financial ze willen krijgen.



Synchrony Financial, het consumentenkredietbedrijf waar General Electric 85 procent van bezit is onderdeel van GE Capital. GE Capital kreeg het tijdens de kredietcrisis zwaar te voorduren. Het zorgde er bijna voor dat General Electric kopje onder ging tijdens de kredietcrisis.



Met hulp van onder andere miljardair Warren Buffett werd het bedrijf uiteindelijk overeind gehouden. Onder leiding van de huidige ceo Jeff Immelt besloot General Electric dit jaar definitief afstand te doen van 200 miljard dollar aan balanstotaal.



Ingrijpend

Daarmee is dit de meest ingrijpende transformatie in de 123-jarige geschiedenis van het bedrijf. Door zich te ontdoen van activiteiten op het gebied van financiële dienstverlening – waaronder Synchrony Financial - wil General Electric zich meer richten op haar industriële activiteiten, het hart van het bedrijf dat in 1892 door Thomas Edison werd opgericht.



De verkoopopbrengsten van deze activiteiten op het gebied van financiële dienstverlening wil Immelt gebruiken voor de inkoop van eigen aandelen van 50 miljard dollar tot 2018. Inclusief dividend en de splitsing van Synchrony Financial (NYSE: SYF) vloeit 90 miljard dollar naar aandeelhouders.



Eerder deze maand verkocht General Electric een deel van haar vastgoed activiteiten voor 32 miljard dollar aan de Amerikaanse bank Well Fargo. Daarmee staat de teller op 126 miljard dollar aan verkochte onderdelen. General Electric kreeg recent goedkeuring voor de volgende stap. Op 14 oktober gaf de Amerikaanse centrale bank (Fed) toestemming voor de splitsing van General Electric en Synchrony Financial .



Keuze aan beleggers

Aandeelhouders kunnen nu kiezen of ze al hun aandelen, een deel van hun aandelen of helemaal geen aandelen General Electric willen inruilen voor aandelen Synchrony Financial .



Voor elke 100 dollar aan aandelen General Electric die beleggers aanbieden, kunnen ze ongeveer 107,53 dollar aan aandelen Synchrony Financial ontvangen.



Aandelen dus met een mogelijke korting van ruim 7 procent. Wel zijn er maar maximaal 705 miljoen aandelen Synchrony Financial te verdelen vanuit General Electric. Er is een bovengrens van maximaal 1,1308 aandelen Synchrony Financial per aandeel General Electric.



Indien deze bovengrens wordt gehaald kan het zijn dat beleggers minder ontvangen dan 107,53 dollar per 100 dollar aan aandelen General Electric. De vaststelling van de omwisselverhouding gebeurt op 13 november.



Voor beleggers die meer willen weten over de achtergrond van de splitsing van Synchrony Financial is door General Electric een speciale website geopend. Beleggers hebben nog even de tijd om te beslissen of ze aandelen willen aanmelden bij hun bank of broker. General Electric hanteert nu 16 november als voorlopige deadline.



Het kan zijn dat sommige banken en brokers een veel kortere deadline hanteren. Beleggers in General Electric zullen dus zelf bij hun bank moeten informeren over de exacte deadline die voor hen geldt. Het gaat hier om een belastingvrije transactie.



Omwisselen of niet?

Of beleggers er voor kiezen om aandelen General Electric te houden, deels om te zetten of helemaal van de hand te doen, zal afhangen van de persoonlijke voorkeur.



Wie afgaat op de mening van analisten vindt bij beide bedrijven voldoende redenen om er in te beleggen.



Beleggers in General Electric beleven tot dusver een prima jaar. Het aandeel steeg dit jaar al bijna 20 procent, mede dankzij de aangekondigde verkoop en een vertrouwensimpuls door het aangekochte belang van de activistische belegger Nelson Peltz van Trian Fund Management.



Peltz verwacht dat General Electric mogelijk binnen twee jaar doorstijgt naar 45 dollar per aandeel. Na een decennium van onderpresteren denkt hij dat het bedrijf klaar is voor verbetering. Inclusief een dividendrendement van 3,2 procent per jaar biedt dit volgens Peltz een aantrekkelijk opwaarts potentieel. In het algemeen geldt General Electric onder beleggers als een defensieve keuze.



Met ruim 19 keer de verwachte winst voor 2016 is het bedrijf echter niet goedkoop. De winst zal dus wel verder moeten stijgen om de huidige waardering te rechtvaardigen. Analisten voorspellen op dit moment dan ook een dubbelcijferige groei in de komende jaren. Gemiddeld zien analisten op Wall Street het aandeel General Electric de komende twaalf maanden nog oplopen tot 31 dollar, ongeveer 6 procent koerspotentieel exclusief dividend. Daarbij hanteren 11 analisten een koopadvies, 8 een houdadvies en slechts 1 analist een verkoopadvies.



Analistenadviezen

De vooruitzichten zijn afgaand op de mening van Wall Street-analisten voor consumentenkrediet-bedrijf Synchrony Financial ook goed. Liefst 21 analisten bevelen het aandeel aan en geen enkele analist heeft het aandeel op verkopen staan. Een analist van de Japanse zakenbank Nomura noemt Synchrony Financial zelfs ‘’rock solid’’.



In aanloop naar de omwisseling verwachten analisten enige koersdruk op het aandeel Synchrony Financial , toch beschouwen analisten dit als een mooie koopkans. Het bedrijf is minder defensief dan het nieuwe General Electric en zal dus een ander type belegger aanspreken. Het aandeel noteert op een verwachte koers-winstverhouding van 11 voor 2016, dividend ontvangen beleggers (nog) niet. De waardering ligt iets boven concurrenten Capital One (NYSE: COF) en Discover Financial (NYSE: DFS). Het gemiddelde 12-maands koersdoel van Wall Street analisten bedraagt 38,75 dollar, dat is bijna 25 procent boven de huidige koers.



Marktgevoel, 2 november 2015