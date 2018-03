Beste allen,

Hierbij een eerste reactie eerder dan verwacht. Dit omdat ik met name meelees op diverse fora en probeer te leren van het eea dat hier gepost wordt. Toch een reactie op dit specifieke onderwerp omdat ik op dit denk iets bij te kunnen dragen vanwege mijn achtergrond. Neem eruit wat redelijk lijkt laat hetgeen wat onzinnig lijkt.



Bij windenergie zijn er een aantal zaken die meewegen in de opbrengst/ rentabiliteit van het project:

1. een windturbine levert niet een constante productie. Bij een lage windsnelheid is de productie 0. Dit gaat gestaag omhoog met een toenemende windsnelheid tot een maximum, waarboven de productie niet meer toeneemt. Denk hierbij aan een S-curve. Dit betreft de productie afgezet (y) tegen de windsnelheid (x). Tot een bepaalde windsnelheid (zeg windkracht 3) levert de turbine niets en daarna gaat de productie langzaam omhoog tot de windsnelheid waarbij de maximum productie wordt geleverd. Let hierbij op de volgende zaken. De maximale productie is meestal bij de windsnelheid die slecht in een beperkt aantal dagen optreedt en de gemiddelde productie is meestal ergens halverwege de pv curve. Pin me niet vast op de exacte getallen/ plaats op de pv-curve omdat dit per locatie en per type turbine verschillend is.

2. Hier tegenover staat dat in de meeste landen en in de meeste gevallen de opbrengst in kWh een gegarandeerde prijs heeft. Ongeacht of dit een Feed-In-Tariff of de SDE+ regeling is (zoals we die in Nederland hebben) wordt het geheel of een deel van de geschatte jaarlijkse opbrengst verzekerd van een prijs per MWh (productie-eenheid). Het verschil met de SDE+ en een Feed-in-tariff bestaat met name uit het maximeren van de geschatte jaarlijkse opbrengst waarover een gegarandeerd bedrag wordt vergoed. Let wel, er wordt nog steeds een bedrag vergoed wat weliswaar lager is, maar afhankelijk van de elektriciteitsprijs op de markt.

3. Dit betekent dat een uitbater van een windpark een inschatting moet hebben van de gemiddelde windsnelheid per jaar om een businesscase te kunne maken. Deze windsnelheid maal de opbrengst van de specifieke turbine op de PV-curve maal de gegarandeerde opbrengst geeft de verwachtte omzet per turbine per jaar.

4. De kostencomponent in de businesscase van een windpark zit met name in de turbine. Onshore is dit grofweg 80% van de totale projectkosten, offshore wat minder vanwege de hogere installatiekosten. Ook dit zijn vuistregels op dit moment. Ongetwijfeld zijn er windparken en locaties die hier iets van afwijken.

Dit betekent ook dat de grootste kosten vooraf betaald moeten worden en dat daarom de financieringskosten van een windpark een enorm onderdeel in de totale businesscase zijn. Zie hier de toenadering van ontwikkelaars (MeeWind/ Eneco/ …/ vrijwel alle partijen in de windenergie nu of binnenkort) tot de markt. Een korting op gangbare rentevergoedingen maakt significant uit. Breng in herinnering de vrijwel totale voorfinanciering van het project over de gehele levensduur van het project. Ook omdat de meeste overheden de gesubsidieerde vergoeding per MWh afhankelijk maken van de kosten in de markt moeten de kosten omlaag om als uitbater/ eigenaar een gewenst rendement te halen. Dit betekent op dit moment dat de vergoeding voor de financier omlaag moet. Hier komt het verschil tussen onshore en offshore wind. Onshore is veelal kleinschaliger en kan daarom proberen door middel van een obligatie/ participatie-constuctie kapitaal binnen te halen. Hierbij gaat het om grofweg het financieren van 80% van 1,3 mil. Per MW geinstalleerd vermogen. Bij offshore is dit iets moeilijker vanwege de hogere kosten (3,3 mil per MW geinstalleerd vermogen) en de grote omvang van de projecten (zeg 3 tot 100 MW onshore van zeer klein tot zeer groot, zeer scheef verdeeld richting de 10 MW mediaan en projecten van rond de 400MW offshore).

5. Terug naar de initiele vraag. Een 95% beschikbaarheidsgarantie door de leverancier van de turbine betekent alleen dat de turbine zou moeten kunnen draaien binnen de daarvoor gestelde condities. Dus boven de 3 m/s windsnelheid en onder de maximale windsnelheid (zeg 13 m/s). In 95% van de gevallen kan een turbine dan leveren. Als het probleem ergens anders ligt, dan valt volgens mij deze garantie weg. Dus een claim met een mooi marketinggehalte maar weinig realiteitszin omdat de windsnelheid niet kan worden gegarandeerd. Bij het berekenen van businesscases wordt een gemiddelde windsnelheid (P50) gegeven en vaak ook een P90 waarde. Dit betekent een windsnelheid die in 50% van de gevallen niet wordt onderschreden. Kijk in de prospectus aan welke waarde wordt gerefereerd. De daadwerkelijke windsnelheid is onbekend en wordt ook niet gegarandeerd. Niet door de uitgever van de obligaties alsmede niet door de fabrikant van de turbine. Let er ook op dat de beschikbaarheid van het net niet in de garantie van de leverancier zit.

6. Voor offshore projecten (niet direct gerelateerd aan dit item, maar ik meen me te herinneren dat Dhr. Koets enige tijd geleden een column had over een offshore project) valt dan de tijd die benodigd is om een park te kunnen bereiken per boot in eventueel slecht weer ook buiten de beschikbaarheidgarantie van de leverancier. Dit omdat dit afhankelijk is van de weersomstandigheden.

7. De bewezen beschikbaarheid is dus de tijd dat de turbine beschikbaar zou moeten zijn, ongeacht de daadwerkelijke windsnelheid. Dus mogelijk bij een lage opbrengst, mogelijk bij een hoge. Hier ook een extra onzekerheid.

8. Omdat een windpark na einde levensduur ook verwijderd dient te worden wordt hier meestal tijdens de levensduur van een park een potje voor gereserveerd. En dan aan de beginperiode van de levensduur. Dit gaat dus van het resultaat af waardoor de opbrengst de eerste jaren (stel een jaar of 10) lager zal zijn. Onshore is dit minder vervelend dan offshore.

9. Een rendement van 2,5-4% wordt geboden en mag interessant lijken ware het niet dat bovenstaande punten meespelen. Dit rendement is nauwelijks hoger dan een deposito voor eenzelfde termijn. Terwijl de risico’s beduidend hoger zijn. Denk alleen al aan het eerder genoemde feit dat eea in een eigen bv is gestopt en niet door de moeder wordt gegarandeerd.

10. De projectfinanciering bij deze projecten is, laten we zeggen, 30% door de moeder en 70% door externen. Financiele partijen willen vaak een rendement dat in de orde van 7% ligt. De moeder vaak 9%. Hier steekt de 3,5% vanuit particulieren ook nog redelijk armoedig tegen af.

11. Rest mij de conclusie dat eea is opgezet om financieel niet-bekwame partijen een positie te bieden die hoger is dat het spaarrendement, maar lager dan ‘ ingewikkeldere’ producten. En dat er een ruime marge is ten opzichte van de financiele partijen die normaal gesproken aan tafel zouden zitten. En dat de daarbij behorende risico’s niet tot nauwelijks worden benoemd. Het moge duidelijk zijn, het is niet mijn eerste keuze.