Porceleyne Fles « Terug naar discussie overzicht

vr 11 apr 2014, 07:01Per ongeluk groot succes voor oer-Hollandse pannenfabriek BKChinezen dol op ons Delftsblauw porseleindoor Richard van de CrommertDELFT -De oer-Hollandse pannenfabrikant BK zet China op zijn kop met Nederlands porselein. Terwijl de Nederlandse handelsmaatschappij VOC 350 jaar geleden porselein meenam uit China, waar het oorspronkelijk vandaan komt, is het Nederlandse porselein nu onder rijke Chinezen aan een indrukwekkende opmars bezig.Vorig jaar september bracht het in Zoetermeer gevestigde bedrijf een luxe gietijzeren pan met een porseleinen deksel op de Chinese markt. Het populaire Chinese gouden geluksmuntje Yuanboa stond model voor de nieuwe pan. Meesterschilder Caroline Hartman van Delftsblauw-fabriek De Porceleyne Fles maakte het ontwerp voor de deksel. In China wordt het ondertussen de Rolls Royce onder de pannen genoemd. Het Nederlandse merk, dat zich in ons land van oudsher in het middensegment van de markt begeeft, kan zich er meten met topmerken als het Duitse WNF en het Franse Le Creuset. Vraagprijs van de nieuwe pan, die volledig in ons land wordt gemaakt, is zo’n 249 euro. En het bedrijf kan de vraag niet bijbenen. Daarom wordt pas over een half jaar wordt de pan in ons land op de markt gebracht.Schelpvormige wokHet succes van BK in China is bijna per ongeluk tot stand gekomen. De grote hit, drie jaar geleden, was de schelpvormige wok, die eigenlijk voor de Nederlandse markt was ontworpen. Maar daar verkocht het Nederlandse bedrijf er juist tienduizenden van in China. „Per toeval werden we vier jaar geleden benaderd door een Chinese zakenvrouw die haar oog liet vallen op BK”, zegt algemeen directeur Richard Freriks. „In eerste instantie waren we terughoudend, omdat juist een heel hoog percentage van de pannen die we in Nederland kopen, uit China afkomstig zijn. Maar zij heeft ons overtuigd dat we het moesten proberen. Zij zag dat het snel ging en er zijn steeds meer rijke Chinezen die het luxe Nederlandse product kunnen veroorloven.”Handelskantoor in SjanghaiDe BK-directeur kijkt erbij alsof hij nog steeds in een sprookje leeft: „Sinds een dikke drie jaar zijn we er aan het verkopen. Twee jaar geleden openden we een handelskantoor in Sjanghai. Dit jaar komt er een zogeheten flagship-store in China. Dat hebben we zelfs in Nederland nog niet.” Pas later dit jaar volgen er shop-in-shops in filialen van warenhuisketen V&D. Het werd tijd, want BK is diepgeworteld in de Nederlandse maatschappij. In de helft van de huishoudens staat een BK-pan in het keukenkastje.Koninklijk predikaatFreriks: „Wat we gedaan hebben, is dat we aangehaakt zijn bij de snelgroeiende keukenstudio’s in het land. Daardoor hebben we inmiddels op 150 plekken een BK-shop in meestal reusachtige keukenwinkels. Het koninklijke predikaat wat we hebben, speelt mee om voet aan de grond te krijgen in het land. Daar is men van onder de indruk.”De Nederlanders mikken op de gefortuneerde Chinees. „Een deel van de Chinese consumenten heeft veel te besteden”, vertelt marketingdirecteur Gea Barth. „Er bestaat een groeiende behoefte aan keukengerei in het land.”Chinees fabrikaatOm de Chinezen over de streep te krijgen, werd op de jaarlijkse huishoudbeurs een hele wand gebruikt om de Delftsblauwe deksel-afbeelding van de pan af te beelden. „Het was wonderlijk wat daar gebeurde. Iedereen bleef staan. De Chinezen hielden niet op met kijken. Ze dachten dat het Chinees fabrikaat was en vonden het verbazingwekkend dat wij als westers bedrijf dit hadden gemaakt”, zegt Freriks. „Het liep direct storm.”Het paradepaardje kostte het Nederlandse bedrijf bijna drie jaar om te ontwikkelen. Dat is net zoveel tijd die nodig is als bij de ontwikkeling van een nieuwe auto. Alles is handwerk. „We wilden bovendien dat alles in Europa zou worden gemaakt. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, hebben we hier nog steeds een professionele maakindustrie." Zo wordt in het Gelderse Ter Borg uit gerecycled schroot de gietijzeren pan gemaakt.En de zakenvrouw die BK op het lucratieve Chinese spoor bracht? „Die is inmiddels BK-directeur in het land”, lacht Freriks.