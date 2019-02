Probeer eerst voor jezelf te bepalen wat voor soort belegger je bent: Hoeveel beleggingskapitaal heb je beschikbaar? Wat is het maximale verlies dat je (zonder wakker te liggen) kunt lijden? Wil je fundamenteel, technisch of kwantitatief beleggen? Hoeveel tijd wil je besteden aan ontwikkelen, testen, traden, monitoren? Wil je lange termijn of korte termijn posities aanhouden? In welke producten wil je handelen? Aandelen, obligaties, futures, opties? Wil je handmatig handelen of wil je het automatiseren (in bv. Tradestation)? Zoek pas daarna een passende opleiding.

Probeer eerst voor jezelf te bepalen wat voor soort belegger je bent: Hoeveel beleggingskapitaal heb je beschikbaar? Wat is het maximale verlies dat je (zonder wakker te liggen) kunt lijden? Wil je fundamenteel, technisch of kwantitatief beleggen? Hoeveel tijd wil je besteden aan ontwikkelen, testen, traden, monitoren? Wil je lange termijn of korte termijn posities aanhouden? In welke producten wil je handelen? Aandelen, obligaties, futures, opties? Wil je handmatig handelen of wil je het automatiseren (in bv. Tradestation)? Zoek pas daarna een passende opleiding.