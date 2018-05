Vastgoed « Terug naar discussie overzicht

Inmiddels geen aanbod meer op de 2,60. Heb zelf ook maar even meegedaan met het afsnoepen van de lating op 2,60.

Vanaf 7 oktober wordt het weer mogelijk om dividend uit te keren en dat zullen ze ook wel gaan doen richting einde jaar. Ik denk wederom een centje of 20

Als vervolgens de instrinsieke waarde ook wat op blijft lopen, dan lijkt dit mij een prima belegging



Wat ik verder zag is dat Privium Fund Management B.V. een 17,79% belang heeft gemeld in het fonds per 01/09. Dit is ook een teken van vertrouwen.



Wat ik me afvraag is van wie dat belang is overgenomen, want deze stukken zyllen ze niet via de beurs hebben opgebouwd. Iemand enig idee?